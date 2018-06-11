Продукты, которые провоцируют неприятный запах тела

Обоняние является важным ощущением для человека, поскольку даже партнеров мы подсознательно выбираем при помощи запаха его тела. Как оказалось, запах человека могут изменить некоторые съеденные продукты, поэтому, чтобы пахнуть всегда приятно, есть их нужно с осторожностью.

Молоко

Непереносимость лактозы часто встречается на территории Юго-Восточной Азии и у индейцев США, и она становится причиной вздутия живота. Некоторые граждане могут после молока пахнуть капустой, виной чему становится неправильный обмен веществ. Если таких симптомов не отмечается, человек может смело пить указанный продукт без ущерба для своего запаха. Помидоры

Ученые из Британии доказали прямую связь поедания томатов с неприятным запахом тела. На запах пота влияют каротиноиды и терпены, которые в достатке содержатся в данных продуктах. Употреблять помидоры в пищу стоит умеренно, чтобы не усиливать неприятный запах пота. Рыба

Практически вся рыба содержит большие объемы витамина А, но в форели или тунце находится значительное содержание витамина В4, оказывающего воздействие на запах пота. Некоторые люди страдают от синдрома рыбного запаха по причине богатых на холин продуктов питания. Клетчатка

Все продукты, которые богаты клетчаткой, при избыточном употреблении могут провоцировать образование газов в организме. Чтобы снизить этот показатель и улучшить запах тела, рекомендовано пить больше жидкости, которая минимизирует негативный эффект от употребления клетчатки. Капуста

Вся капуста очевидно полезна для организма, однако она содержит большое количество серы, влияющей на запах, который исходит от индивида. Неприятный аромат в состоянии удерживаться по несколько часов непосредственно после приема капусты, а также она способна стать причиной метеоризма, поэтому ее употребление стоит регулировать. Специи

Множество пряностей способны отражаться на запахе тела, например, карри и кумин могут делать аромат пота более резким, а сохраняется эффект в течение нескольких суток после их употребления. Стоит заменять эти агрессивные приправы на продукты с более мягким и приятным ароматом, например, кардамон, доступный имбирь или даже калган. Чай Черный чай и даже любимый многими кофе воздействуют на кислотность желудка, повышая данный показатель, а также приводят к уменьшению слюнообразования, что способствует размножению бактерий. Именно последние являются причиной плохого запаха изо рта, поэтому стоит отказаться от данных напитков в пользу зеленого или травяного чая.]]>