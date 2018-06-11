Вместо ножа и вилки: почему в азиатских странах используют палочки для еды?

На просторах Восточной Азии палочки для еды служат полноценным столовым прибором, а самые ранние их прототипы созданы в Китае не менее 4 тысяч лет назад. «Куайцзы» раньше были задействованы для приготовления пищи: именно с их помощью находящиеся на огне кусочки пищи переворачивались. Также повара берегли свои руки от горячих кусков продовольствия, которые хватали палочками. Указанным атрибутом проверялась и готовность блюда, обновлялась порция или выкладывался готовый продукт на тарелку. Ранние версии палочек имели длину в 38 см, но ради удобного приема пищи их укоротили до 25 см. Вскоре палочки для еды распространились в соседние страны, например, они стали популярны в Японии, Корее и Вьетнаме. Однако бамбуковые приборы из Поднебесной имеют отличие от японских длиной, а также наличием квадратной формы на концах, что помогает им лежать на столе, не катаясь по нему. В Стране восходящего солнца палочки намного острее китайских аналогов, а также тоньше и, кроме того, короче. Чаще они одноразовые, а производят их из бамбука или другого дерева. В Китае также распространены приборы из слоновой кости, металла и даже драгоценных металлов, например, серебра. Бытует мнение, что в императорских домах с целью выявления в угощениях ядов применяли исключительно серебряные палочки. С XIX века такие приобры распространились также в Таиланде, где ими чаще едят супы и лапшу. Многие граждане не понимают как можно есть жидкие блюда палочками. Как оказалось, супы в этих странах едят своеобразно: их подают в высоких пиалах, из которых сначала вылавливаются кусочки пищи, а потом выпивается бульон. Японцы отмечают, что им не нравится держать металл во рту, поэтому традиционные европейские столовые приборы мало распространены в этой стране. Корейские палочки именуют «хаси», а изготавливаются они, как правило, из кипариса, бамбука, клена или сливы. Эти натуральные материалы не вредят зубам. Красиво расписанные перламутром палочки часто преподносят в качестве подарка, особенно в честь свадьбы. Такой презент здесь воспринимают как символ неразлучности и единства. В Японии начинают обучать мастерству владения палочками детей в возрасте года, и считается, что чем раньше малыш научился ими кушать, тем способнее он будет в учебе и успешнее в жизни. Ежегодно в стране расходуется около 30 млрд палочек, а древесину для них чаще закупают в соседних странах, например, в КНР и России. Медики видят множество полезных особенностей владения палочками для еды непосредственно для человека. При работе ими человек задействует около 40 важных точек на руках, а также тренирует мелкую моторику пальцев. Также трапеза с использованием палочек помогает съедать маленькие порции еды до полного насыщения, поскольку человек тратит время на попытку ухватить палочками кусочек пищи. К тому же, желудку намного проще переварить измельченную пищу.]]>