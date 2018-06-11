Рецепты здоровья: базилик против стресса и бессонницы

Базилик — популярное пряное растение, которое не только улучшает вкус блюд, но и приносит пользу здоровью. Целебные свойства базилика многообразны: он оказывает противовоспалительное, бактерицидное, спазмолитическое, ветрогонное, слабое обезболивающее, отхаркивающее, тонизирующее действие; благотворно влияет на пищеварение; способствует укреплению нервной системы; применяется для укрепления памяти и смягчения негативного воздействия стресса.

Базилик укрепляет нервную систему и помогает противостоять стрессам

В лечебных целях используют надземную часть растения — как в свежем, так и в сушеном виде. Заготавливают непосредственно перед цветением, сушат в хорошо проветриваемых помещениях. Принимать внутрь препараты базилика противопоказано при беременности; желательно воздержаться от их использования при тромбофлебите, после перенесенного инфаркта или инсульта. Возможна индивидуальная непереносимость.

Настой базилика при стрессе

1 ст.ложку сушеной измельченной травы базилика залить 0,5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение 15 минут, процедить. Принимать 2-3 раза в день независимо от приема пищи по 1/2 стакана.

Настой базилика для укрепления нервной системы

1 ст.ложку сушеной измельченной травы базилика залить 1 стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение получаса, процедить. Принимать 3 раза в день после еды по 1 ст.ложке в течение 2-4 недель при беспокойстве, нервном напряжении, стрессе, тревожных состояниях.

Ванна с базиликом при бессоннице

300-400 г сушеной измельченной травы базилика залить 5 л кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Вылить настой в приготовленную ванну с температурой воды +37…+38 градусов. Принимать ванну через день перед сном в течение 15 минут. Курс — 12 процедур.

Чай с базиликом для крепких нервов и ясного ума Смешать в равных долях сушеные измельченные травы: базилик обыкновенный, мелиссу лекарственную и шалфей лекарственный. 1 ч.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5 минут. Пить как чай несколько раз в течение дня, добавляя мед или сахар по вкусу. Курс — 1 месяц. Вас также могут заинтересовать публикации:

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