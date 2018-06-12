Что еще можно приготовить из кваса, кроме окрошки

Каких только рецептов с квасом не бывает: одной только окрошки можно насчитать более 15 видов! С колбасой, мясом, курицей, креветками и другими морепродуктами. А сколько супов на его основе или с его использованием?! Вторые блюда, пирожки, хлеб… Мы подготовили оригинальные рецепты, некоторые из которых мы нашли в кулинарной книге Молоховец.

Окрошка с курицей на квасе

Вам понадобится:

куриный копчёный окорочок — 1 шт. ;

отварной картофель — 300 г;

свежие плотные огурцы — 200 г;

красный редис — 100 г;

яйца, сваренные вкрутую, — 3 шт. ;

зелёный лук и молодая зелень укропа — по тонкому пучку;

квас домашний несладкий — 1 л;

соль;

сметана — 200 г.

Приготовление:

С окорочка удалите кожу, жир. Отделите мясо от костей. Огурцы очистите от кожицы. С молодых огурцов кожицу можно не срезать. Мясо, картофель и огурцы порежьте маленькими кусочками одинаковой формы. Редис натрите на средней тёрке или мелко нарежьте. Яйца измельчите с помощью вилки или ножа. Лук и укроп мелко нашинкуйте и разотрите с солью ложкой. Все ингредиенты сложите в кастрюлю. Залейте квасом. По вкусу посолите и хорошо перемешайте. Охладите. Разлейте по тарелкам и добавьте сметану по вкусу.

Окрошка с креветками

Вам понадобится:

креветки — 250 г (можно использовать морской коктейль)

пучок зеленого лука;

зелень — укроп, петрушку, кинза, лимон.

Приготовление:

Креветки разморозить, почистить и немного обжарить (можно добавить морепродукты). Далее нарежьте зелень и добавьте соль, чтобы появился сок. Потом натрите на мелкой терку огурец (1 шт.) и добавить к луку. Еще пару картошек размять вилкой, это тоже сделает суп гуще. Все остальное порезать так, как нравится. Перемешать. Если заправляете сметаной, можно размешать 1ч.л. горчицы для остроты. Когда готовите окрошку на квасе, то добавляйте больше сметаны и много зелени — укропа и петрушки!

Ботвинья с рыбой

Вам понадобится:

ботва растений (свекольная ботва, крапива, щавель, зелень укропа и петрушки)

2-3 стебля зеленого лука

200 мл темного кваса

1 ч. л. лимонного сока или 1 долька цитрусового

соль по вкусу

отварная или обжаренная рыба

Приготовление:

Чем больше ботвы, тем вкуснее и сочнее получится блюдо. Свекольную зелень промыть в воде и залеить кипятком на 5-10 минут, затем выложить ее в глубокую емкость, чтобы добиться мягкости. Далее нарезать свекольную ботву лентами и выложить в порционную тарелку или пиалу. После необходимо измельчить промытые стебли зеленого лука. Можно добавить немного зеленого чеснока. Затем нарезать промытый щавель, зелень укропа и петрушки. Взять темный квас — он не сладкий и не кислый и налить в тарелку. Добавить лимонный сок или дольку лимона. Лимонный сок вместе с щавелем подарит ботвинье кислинку. Выложить поверх нарезки кусочек обжаренной или отварной рыбы и можно подавать к столу. К ботвинье также подают блюдо со льдом и натертый хрен.

Вам понадобится:

500 г свеклы —

1 литр свекольного кваса

200 г картофеля

2 свежих огурца

1 яблоко

75 г зеленого лука

2 яйца

1 чайная ложка сахара

сметана, уксус, соль — по вкусу.

Приготовление:

Свеклу очистить, нарезать мелкими кубиками, выложить в кастрюлю. Залить водой, чтобы закрывала свеклу, добавить чайную ложку уксуса и поставить варить на 20-30 минут. Готовый отвар процедить и охладить. Свеклу переложить в другую кастрюлю, туда же добавить мелко нарезанные вареный картофель, огурцы, очищенное яблоко, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук. В таком виде заготовка для холодного борща может пару суток храниться в холодильнике и использоваться по мере надобности. Подавать с тертым хреном, соль, сахар и горчицу. Теперь вылить в кастрюлю свекольный отвар пополам с квасом, аккуратно перемешать и можно подавать. Уже в тарелках посыпать зеленью укропа или петрушки и добавить сметану по вкусу.

Суп — холодец с квасом

Вам понадобится:

куриная грудка 500 г лавровый лист 2 шт черный перец горошком 6 шт соль по вкусу

лук репчатый 1шт чеснок свежий 1-2 дольки

желатин 1,5 ст. ложки

вода кипяченая 200 мл свежая зелень петрушки, базилика, лука, укропа

горчица зернистая

квас хлебный 1 л хрен столовый

майонез

Приготовление:

Куриную грудку положить в кастрюлю, добавить 2 литра воды и варить в течение 45-50 минут до готовности. За 10-15 минут до окончания варки добавить лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу. Желатин залить холодной кипяченой водой, оставить на 30-40 минут для набухания. Затем поставить в горячую воду и хорошо размешать до получения вязкой однородной массы. Грудку достать из бульона и охладить. Мясо отделить от косточки, снять кожу и нарезать поперек волокон на кусочки. Лук и чеснок очистить, вымыть и мелко нарезать. В формы уложить нарезанные кусочки мяса с луком и чесноком. К раствору желатина добавить 400 мл охлажденного куриного бульона. Размешать. Залить этим бульоном мясо. Убрать на 20 -30 минут в морозильник, затем переставить в холодильник на 10-12 часов. Свежую зелень вымыть, нарезать. В каждую тарелку сначала положить кусочки куриного заливного. Одна форма заливного рассчитана примерно на 2-3 порции супа. Затем по вкусу добавить горчицу и залить холодным квасом. Сверху посыпать свежей зеленью, добавить хрен, майонез о вкусу. При желании можно украсить яйцом.

Говяжье оссобуко, томленное в соусе из томатов и красного вина

Вам понадобится:

Говяжьи голяшки 550 г Красное сухое вино 750 г Квас хлебный 200 мл Лук репчатый 60 г Морковь 30 г Соль 3 г Перец черный молотый 1 г Прованские травы 1 г Томатная паста

Приготовление:

Оссобуко посолить, поперчить, обжарить с двух сторон, выложить на лоток. Добавить тимьян, чеснок, квас, томатную пасту (или томаты в с/с), красное вино соль, перец. Накрыть фольгой и поставить в духовку на 180С на 3 ч, пока оно не станет мягким. Проверять степень готовности необходимо каждый час. Достать из духовки, в отдельную миску слить немного соуса из-под мяса, чтобы потом полить им блюдо при подаче. К блюду можно подать с напитком — ледным квасом.

Жареные пирожки на квасе

Вам понадобится:

хлебный квас — 1,5 ст. ;

мука пшеничная цельнозерновая — 1 ст. ;

мука кукурузная — 0,5 ст. ;

мука рисовая — 1/3 ст. ;

мука в/с — сколько возьмет тесто (около 1 ст.);

оливковое масло — 1/3 ст. ;

разрыхлитель — 2 ч.л. ;

соль — от щепотки до 2/3 ч.л. *;

сахар — от 1 ч.л. до 2 ст.л. *;

начинка по вкусу (здесь тушеная капуста и картофельное пюре с жаренным луком).

Количество сахара и соли зависит от сладости кваса и вида начинки: для сладкой больше сахара и меньше соли, для соленой — наоборот.

Приготовление:

В чашу просеять цельнозерновую, рисовую и кукурузную муку или добавить соль, сахар и разрыхлитель. Влить квас комнатной температуры и оливковое масло, тщательно размешать. По чуть-чуть вводить муку в/с, чтобы получилось мягкое, но упругое и не прилипающее к рукам тесто. Тщательно вымесить тесто, накрыть полотенцем и оставить «дозревать» при комнатной температуре миниму на полчаса, а лучше на час. Затем налепить пирожкови, отправить в разогретую до 170-180 градусов духову на 30-40 минут.

Вам понадобится:

0,5 кг живых раков

1 бутылка квас 1-1,5 л (несладкий)

2,5 ст. л. соли (не обязательно, можно повкусу)

1 ч. л. молотого черного перца

Пучок кинзы

Лавровый лист 1-2 шт Специи для раков (обычно продются на рынке с ними вместе)

Приготовление:

Живых раков промойте под душем или под струей воды. В большую кастрюлю или казан, в котором собираетесь варить раков, всыпьте соль и черный молотый перец, пучок кинзы и лист лаврушки. Поместите в нее раков. Желательно брать емкость большего размера, чтобы они из нее не вылезли. Откупорьте бутылочку кваса и влейте в емкость прямо на раков и сразу же накройте ее крышкой. Поместите кастрюлю на плиту и доведите ее содержимое до кипения. Ьожно добавить специальные приправы. Следите за образующейся пеной, уменьшая огонь по мере необходимости. Варите членистоногих в квасе около 20-25 минут на среднем огне, пока они полностью не покраснеют. После этого выключите огонь и дайте ракам постоять в бульоне около 30 минут. Они при остывании втянут его в себя и станут более сочными. Подавайте их с зеленью и помните, что самая вкусная часть в раках — это спинка, а не хвостик!

Кисель из кваса

Вам понадобится:

Хлебный квас — 1 л Сахар — 0,5 стакана

Картофельный крахмал — 3 ст. л.

Корица по вкусу

Приготовление:

Три стакана кваса довести до кипения, добавить сахар и корицу, снова довести до кипения, влить разведенный в оставшемся холодном квасе крахмал и заварить кисель. Готовый кисель посыпать сахаром и остудить.

Варекай

Вам понадобится:

водка (40 мл)

ванильный сироп (5 мл)

квас (80 мл)

сливки (33%) (30 мл)

Приготовление:

В посуду налить квас — половину. Кипятить на среднем oгне в течение 5 минут, чтобы объем уменьшился на половину. В стакан для смешивания налить водку и остаток кваса. Перемешать ложкой. Процедить смесь в охлажденный коктейльный бокал. Одновременно с этим в другой посуде взбить ванильный сироп со сливками. Образовавшуюся пену уложить слоем поверх водочно-квасовой смеси. Сверху присыпать несколькими зернами тмина.

Текст: Юлия Лукьянова

Фото: Shutterstock