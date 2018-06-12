Секреты приготовления знаменитой фушаньской лапши

Пекин, 11 июня / Синьхуа / — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.

Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.

В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.