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Секреты приготовления знаменитой фушаньской лапши
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Секреты приготовления знаменитой фушаньской лапши 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Фушаньская лапша — это традиционное блюдо жителей полуострова Цзяодун /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ со столетней историей.
Чтобы приготовить фушаньскую лапшу тесто необходимо замесить, дать настояться, растянуть на полоски, отварить, остудить, добавить гарнир и подливку. Форма лапши бывает самой разной, а подливка — соевой, мясной и бульонной.
В 2013 году традиционная технология приготовления мучных блюд, одним из которых является фушаньская лапша, была внесена в список нематериального культурного наследия провинции Шаньдун.
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