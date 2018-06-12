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Основатель «Чайхоны №1» запустил на «Центральном рынке» точку своего нового проекта «Шаурмен»
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Основатель «Чайхоны №1» запустил на «Центральном рынке» точку своего нового проекта «Шаурмен» 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
В торговом центре «Центральный рынок» на Рождественском бульваре запустилась точка нового проекта основателя «Чайхоны №1» Тимура Ланского, получившего название «Шаурмен», информирует Horeca Magazine.
Главное блюдо — шаурма в свежеиспеченной пите — готовится из фермерских продуктов. Ее можно заказать с жареным на вертикальном гриле куриным мясом или телятиной, с разными соусами и наполнителями.
Тимур Ланский говорит, что на протяжении 30 лет в России за шаурму выдавали «странную трубочку в лаваше с содержимым после разогрева на двухконтактном гриле, скорее похожим на борщ с жареной тушенкой в тесте». Тимур Ланский решил сделать оригинальное ближневосточное блюдо.
Ресторатор стал поклонником шаурмы в 1992 году, когда студентом жил в Тель-Авиве. «Денег было мало, питались за счет пособий для „вновь прибывших“, каждый шекель на счету, поэтому шаурма для меня тогда была вовсе не стритфудом, а роскошным блюдом, встречу с которым я ждал днями, а иногда и неделями, поэтому процесс приготовления настоящей шаурмы я запомнил детально, пошагово и поминутно», — рассказывает Тимур.
Средний чек: 300 рублей
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