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На ланч Трампу и Ким Чен Ыну подали креветки
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На ланч Трампу и Ким Чен Ыну подали креветки 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Президенту США Дональду Трампу и главе КНДР Ким Чен Ыну на закуску во время рабочего ланча подали коктейль из креветок с авокадо и зеленым манго.
Основное блюдо ланча — говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу и тушеная треска под соей. На десерт был крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка, передает УНИАН со ссылкой на CNN.
По данным издания, когда Трамп и Ким Чен Ын сели за стол, американский президент обратился к фотографам с просьбой сделать, так чтобы они выглядели «милыми, красивыми и стройными». Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.
Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.
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