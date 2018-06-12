На ланч Трампу и Ким Чен Ыну подали креветки

Основное блюдо ланча — говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу и тушеная треска под соей. На десерт был крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка, передает УНИАН со ссылкой на CNN

По данным издания, когда Трамп и Ким Чен Ын сели за стол, американский президент обратился к фотографам с просьбой сделать, так чтобы они выглядели «милыми, красивыми и стройными». Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.