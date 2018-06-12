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Опубликовано меню блюд на саммите КНДР-США
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Опубликовано меню блюд на саммите КНДР-США 

RT на русском 2 часа назад
На сайте Белого дома опубликовано меню блюд, которые буду подавать на саммите КНДР-США.
Отмечается, что в меню входят традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат с зелёным манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.
Основные блюда представляют собой говяжьи рёбрышки с картофелем и приготовленными на пару брокколи, свинина с рисом и чили соусом, а также треска с овощами.
На десерт планируется подать тарталетку с тёмным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.
12 июня в Сингапуре проходит первый в истории саммит КНДР — США.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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