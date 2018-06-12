Ещё
Стало известно меню блюд на саммите КНДР — США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно меню блюд на саммите КНДР — США 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Участников встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына будут кормить в гостинице Capella на курортном острове Сентоса тушеными говяжьми ребрышкаим, треской и мороженым с вишневым пюре.
Белый дом распространил меню ланча саммита США-КНДР в Сингапуре. Как отмечается на сайте администрации американского президента Дональда Трампа, в него входят корейские и французские блюда, есть также малайские и китайские.
Гостям из КНДр и США предложат традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат из тертого манго с медово-лаймовым соусом и осьминогом, а также салат из фаршированных огурцов «Оисон».
На горячее мировые лидеры отведают тушеные говяжьи ребрышки конфи с картофельным гарниром и брокколи на пару с соусом из красного вина, кисло-сладкую свинину с жареным рисом, либо треску с редькой и овощами.
На десерт будет предложено попробовать тарталетки с темным шоколадом, ванильное мороженое с вишневым пюре и французский пирог.
Напомним, в Сингапуре 12 июня проходит встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Лидеры государств уже провели переговоры тет-а-тет, после чего сделали несколько кратких заявлений. Затем встреча продолжилась в расширенном составе.
ТК «Звезда»: последние новости
Участники всеармейского конкурса «Полевая кухня» соревнуются в выпечке хлеба Военные повара и пекари Восточного военного округа принимают участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018» Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в ЦВО по гособоронзаказу
Женский форум  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Мать сделала аборт, но дочь выжила и выросла2
Истинные лица знаменитостей1
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Выпущена «женская» камасутра5
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение