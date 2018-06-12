Стало известно меню блюд на саммите КНДР — США

Участников встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа Ким Чен Ына будут кормить в гостинице Capella на курортном острове Сентоса тушеными говяжьми ребрышкаим, треской и мороженым с вишневым пюре.

Белый дом распространил меню ланча саммита США-КНДР в Сингапуре. Как отмечается на сайте администрации американского президента Дональда Трампа, в него входят корейские и французские блюда, есть также малайские и китайские.

Гостям из КНДр и США предложат традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат из тертого манго с медово-лаймовым соусом и осьминогом, а также салат из фаршированных огурцов «Оисон».

На горячее мировые лидеры отведают тушеные говяжьи ребрышки конфи с картофельным гарниром и брокколи на пару с соусом из красного вина, кисло-сладкую свинину с жареным рисом, либо треску с редькой и овощами.

На десерт будет предложено попробовать тарталетки с темным шоколадом, ванильное мороженое с вишневым пюре и французский пирог.

Напомним, в Сингапуре 12 июня проходит встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Лидеры государств уже провели переговоры тет-а-тет, после чего сделали несколько кратких заявлений. Затем встреча продолжилась в расширенном составе.