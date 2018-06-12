Ещё
Участников саммита США — КНДР угостят говяжьими ребрышками, свининой и треской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участников саммита США — КНДР угостят говяжьими ребрышками, свининой и треской 

ТАСС 2 часа назад
СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Участников первой в истории встречи на высшем уровне между США и КНДР будут кормить в гостинице Capella в Сингапуре говяжьими ребрышками, свининой и треской. Об этом свидетельствует меню рабочего ланча в рамках американо-северокорейского саммита, обнародованное пресс-службой Белого дома.
В качестве закуски делегациям США и КНДР, которые возглавляют Дональд Трамп и Ким Чен Ын, подадут, в частности, традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо. Основное блюдо участники ланча смогут выбрать из говяжьих ребрышек с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислой свинины с рисом под соусом из перца чили или тушеной трески с овощами. В качестве десерта за этим обедом предложат мороженое и еще два других сладких блюда.
ТАСС: последние новости
Сырная мечта полицейского Гиллера Россельхознадзор запретил четырем российским компаниям экспорт в ЕАЭС Кремль к лету выбрал шесть видов пломбира
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств3
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц19
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение