Сливочный мусс с ежевикой

Нежный десерт из взбитых сливок и сливочного сыра с ароматной ежевикой.

Ингредиенты

Жирные сливки 300 мл сливочный сыр 250 г ваниль 1 ч. л.

сахарная пудра 100 г ежевика 200 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте сливки миксером до твердых пиков. Добавьте размягченный сливочный сыр и взбивайте до кремовой текстуры.

Добавьте в мусс ежевику (оставьте немного для украшения) и взбейте до однородности на медленной скорости. Затем добавьте сахарную пудру и ваниль, снова взбейте. Полученную смесь выложите в креманки или бокалы. Украсьте ягодами и подавайте. При желании перед подачей охладите в холодильнике.