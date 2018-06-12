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Сливочный мусс с ежевикой
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Сливочный мусс с ежевикой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный десерт из взбитых сливок и сливочного сыра с ароматной ежевикой.
Ингредиенты
Жирные сливки 300 мл  сливочный сыр 250 г  ваниль 1 ч. л.
сахарная пудра 100 г  ежевика 200 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте сливки миксером до твердых пиков. Добавьте размягченный сливочный сыр и взбивайте до кремовой текстуры.
Добавьте в мусс ежевику (оставьте немного для украшения) и взбейте до однородности на медленной скорости. Затем добавьте сахарную пудру и ваниль, снова взбейте. Полученную смесь выложите в креманки или бокалы. Украсьте ягодами и подавайте. При желании перед подачей охладите в холодильнике.
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