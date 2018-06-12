Вологодское масло получило гран-при за качество на Международной молочной неделе

УОМЗ им. Н. В. Верещагина представило экспертам четыре вида молочной продукции. Каждое из них завоевало высшую награду. Три медали и Гран-при завоевало вологодское предприятие на конкурсе качества молочной продукции. Он прошел в рамках Международной молочной недели в Угличе.

Гран-при досталось маслу «Вологодское», вкус которого признало экспертное жюри. В состав него вошли ученые и специалисты, аттестованные по сенсорным способностям. Также УОМЗ им. Н. В. Верещагина представил на конкурс масло сливочное «Любительское соленое», творог с массовой долей жира 5%, сметану с массовой долей жира 25%. Все конкурсные образцы получили золотые медали.

Вологодское сливочное масло, произведенное АО «Северное молоко», маслозаводом «Тотемский» также удостоены «золотой» награды. Медаль получили завод «Устюгмолоко» за мягкий сыр, «Северное молоко» — за сыр «Сиртаки», творог и масло «Крестьянское». Среди победителей и другие вологодские производители. Информация о лучших образцах молочной продукции будет опубликована на страницах каталога «Молочная гордость России».

Всего на дегустацию в рамках Международной молочной недели было предоставлено 56 образцов молочных продуктов от 17 предприятий разных регионов России.

Добавим, что это не первая высокая награда вологодского масла, произведенного УОМЗ им. Н. В. Верещагина. В феврале 2018 года оно пришлось по вкусу экспертам в Москве в рамках Всероссийской выставки «Продэкспо» и завоевало золото конкурса.