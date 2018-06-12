Гречневые оладьи 

Оладьи из гречневой муки на кефире — прекрасный вариант для здорового завтрака.
Ингредиенты
Гречневая мука 150 г разрыхлитель 0,5 ч. л.
корица 1 ч. л.
соль 1 щепотка
кефир 300 мл кленовый сироп 1 ст. л.
сливочное масло 1 ст. л.
яйцо 1 шт Способ приготовления
В небольшой емкости смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, кленовый сироп, растопленное масло и яичный желток.
Яичный белок взбейте миксером или венчиком до мягких пиков.
Влейте жидкие ингредиенты в мучную смесь. Быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте взбитый белок.
Растопите немного сливочного масла в сковороде. Выливайте тесто на сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до коричневого цвета. Подавайте с кленовым сиропом, сливочным маслом или фруктами.