Гречневые оладьи

Оладьи из гречневой муки на кефире — прекрасный вариант для здорового завтрака.

Ингредиенты

Гречневая мука 150 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

корица 1 ч. л.

соль 1 щепотка

кефир 300 мл кленовый сироп 1 ст. л.

сливочное масло 1 ст. л.

яйцо 1 шт Способ приготовления

В небольшой емкости смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, кленовый сироп, растопленное масло и яичный желток.

Яичный белок взбейте миксером или венчиком до мягких пиков.

Влейте жидкие ингредиенты в мучную смесь. Быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте взбитый белок.

Растопите немного сливочного масла в сковороде. Выливайте тесто на сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до коричневого цвета. Подавайте с кленовым сиропом, сливочным маслом или фруктами.