Почему нужно мыть холодильник раз в неделю

Холодильники с системой No Frost. Для многих хозяек это достижение научно-технического прогресса стало настоящим чудом, которое, согласно инструкции, и размораживать-то надо всего раз в полгода или год. Все остальное время специальная система поддерживает в холодильнике необходимую температуру без накапливания толщи льда. А дальше многие из хозяек сделали вывод, что и мыть холодильник нужно не чаще, чем размораживать. В лучшем случае агрегат для охлаждения продуктов они моют раз в месяц или два.

Между тем, компания Microban Europe обследовала холодильники с системой No Frost на наличие бактерий. Выяснилось, что, например, только на стенках фруктовых ящиков было обнаружено бактерий в 750 раз больше, чем это допустимо европейскими стандартами.

Когда в середине прошлого века в США холодильники получили широкое распространение, там вспыхнула волна кишечных инфекций. Отравления были от различных продуктов, большинство из которых хранились в холодильниках. До начала эпидемии отравлений врачи были уверены, что бактерии, способствующие развитию различных кишечных инфекций, погибают при низких температурах. Однако выяснилось, что они только приспособились к новым «холодильным» условиям. Некоторые виды плесени выживают даже при минус четырех градусах по шкале Цельсия.

Подобные исследования проводил микробиолог Фур-Чин Чен из США (Университет Теннеси). Из его заключений следует, что четверть осмотренных холодильников, которые на первый взгляд выглядят достаточно чистыми, просто кишат всевозможными бактериями, расселившимися там благодаря долго хранившимся продуктам.

Специалисты Новоорлеанского Института пищевых технологий приводят данные статистики, согласно которым в 50 процентах случаев холодильники моют раз в месяц. Это и становится причиной размножения бактерий. По мнению ученых, чтобы избежать подобного, холодильник необходимо мыть раз в неделю. Причем делать это дезинфицирующими средствами, которые убивают любые виды бактерий. Включая кишечную палочку, сальмонеллу, листерию, наличие которых обнаружили в холодильниках домохозяек уже британские ученые. Кстати, они называют холодильники самым грязным местом в квартире: восемь тысяч бактерий на один квадратный сантиметр они обнаружили в тех же ящиках для овощей и фруктов. Объясняется это просто: овощные ящики — самое теплое место в холодильнике.

Не случайно в кухонных охлаждающих агрегатах существует целая система размещения продуктов. К примеру, сыр, колбасу, готовые блюда, включая салаты, хранят на полках, которые ближе всего к морозильной камере (верхних или нижних в зависимости от строения холодильника). В дверках и на более удаленных от морозилки полках хранят как правило яйца, закрытые соки и йогурты, майонез, масло, твердые сыры.

Следует иметь в виду, что, если в холодильник с продуктами попали бактерии, они там не погибают, даже в морозильной камере, а лишь прекращают свое размножение. После того, как вы удалили из холодильника продукты, ставшие причиной размножения бактерий, сами бактерии никуда из него не делись, так как успели расселиться по всему холодильнику. Избавиться от них можно только после мытья специальными средствами.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что помимо еженедельной влажной обработки холодильника, его необходимо раз в месяц мыть горячей водой, что гарантирует уничтожение грибков, способствующих размножению плесени. Чаще всего она появляется на просроченных или забытых на долгое время недоеденных продуктах. По этой причине, к примеру, недоеденный огурец следует убирать не в овощной ящик, а класть на «самую холодную полку», где обычно хранятся мягкие сыры и салаты. А в продуктах, которые хранятся сверх срока годности, бактерии размножаются в геометрической прогрессии и активируют процесс брожения.

Еще один важный момент: если мыть холодильник менее, чем раз в неделю, будет трудно избавиться от неприятного запаха. Он будет в любом случае, так как смешение в одном пространстве различных продуктов приводит и к смешению запахов. В течение длительного времени они буквально «въедаются» в стенки холодильника.

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