10 способов отмыть руки, чтобы они не пахли луком, чесноком или рыбой

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К счастью, есть много способов избавиться от запаха побыстрее с помощью подручных средств, и вот некоторые из них.

лимонный сок Особенно хорошо действует, если руки пахнут рыбой. Лимонная кислота превращает амины, которые являются источником рыбного запаха в соли аммония, а они никак не раздражают наши рецепторы.

Попробуйте спосолнуть руки водой с лимонным соком или просто протрите пальцы и ладони половинкой лимона.

Нержавеющая сталь

Если у вас есть кастрюлька или сковорода из нержавейки, потрите об нее руки или просто помойте несколько столовых приборов руками, и вы избавитесь от неприятного запаха. Продаются также стальное мыло — нейтрализатор запахов. Правда, научных подтверждений эффективности такого мыла нет, но многие хозяйки утверждают, что оно действительно работает.

кофейные зерна

Этот способ один из лучших, особенно если вы любите кофейный аромат. Потрите в руках несколько зернышек или молотый кофе, а затем помойте руки с мылом.

Только не делайте этого, если запах кофе вам не нравится, иначе, избавившись от одного раздражающего запаха, вы просто будете чувствовать другой.

пищевая сода

Способов применения соды в быту не счесть. И вот еще один из них. Насыпьте в ладони чайную ложку соды и потрите ей руки, а затем просто их вымойте.

зубная паста

Оказывается пасту тоже можно использовать для нейтрализации запахов. Помойте ей руки, а затем еще раз сполосните их с мылом. Мятный запах никого вроде не раздражает?

холодная вода

Не понравился ни один из вышеперечисленных способов? Тогда просто подставьте руки под холодную воду.

петрушка

Знаете, что если пожевать веточку петрушки, можно избавиться от чесночного запаха изо рта. Тоже самое можно сделать и с руками. Разомните веточку, потрите ей руки, а затем промойте их под водой.

Если на коже нет порезов и трещинок, руки смело можно протереть крупной солью, а затем пару раз помыть под водой.

резиновые перчатки

Конечно, самый надежный способ избавиться от запаха, это не давать ему проникнуть на кожу. Можно просто работать в кулинарных перчатках, и ничего с руками не случится.

оливковое масло

Нет перчаток? Тогда смажьте руки оливковым или любым другим растительным маслом прежде, чем резать лук или чеснок. Масло создаст на коже защитный барьер и защитит их от запаха, только не лейте слишком много, чтобы руки не стали скользкими.