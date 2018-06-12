Чем качественный чай отличается от обычного

Любители чая понимают, что наиболее полно раскрыть весь вкус этого напитка может только проведение чайной церемонии. Но нередко выходит так, что они подбирают правильную посуду, все необходимые аксессуары, покупают любимый сорт сырья на развес и получают что-то вроде напитка из пакетика с неестественным ароматом и подозрительным цветом заварки. И вроде всё верно, даже соблюдаешь необходимые температурные режимы и время, но вкус остаётся посредственным. Объяснение простое: некачественный главный ингредиент — заварен был вовсе не чай. Да, в этом и проблема: многие считают любой листовой чай априори высококачественным продуктом, что, конечно, вовсе не так. Найти хороший чай в нашей стране можно, но сделать это непросто, ведь на прилавках много контрафакта и просто низкопробной продукции, которую маскируют под «элитную». В итоге человек разочаровывается в листовом чае и продолжает пить пакетированный, считая из-за неудачного опыта, что они не особо отличаются по вкусу. Давай развеем это заблуждение. Настоящий высококачественный чай имеет богатый, насыщенный вкус; каждый его сорт обладает ароматами совершенно разных оттенков. Вместе с производителем китайского элитного чая Eternity Group мы разобрались, почему дорогое чайное сырье стоит своих денег.

Главные отличия хорошего листового чая от некачественного

Внешний вид — первый и один из самых главных параметров, который позволяет определить, качественный перед тобой чай или пыль с остатков производства. Настоящие профессиональные производители чая никогда не допускают наличия механизированного труда на плантациях. Чай собирается исключительно вручную и обрабатывается таким образом, чтобы сохранить идеальную форму листочков и почек. Чайные листы после правильной обработки имеют цельную однородную структуру и примерно одинаковый размер. В Китае, например, форма сырья крайне важна для определения его качества. Ломаные листы и пыль свидетельствуют о том, что чай либо был расфасован из некачественного сырья, либо неправильно перевозился. Что касается запаха, то от чая должен исходить приятный мягкий аромат. Если ты чувствуешь жжёный запах (не считая нескольких сортов), запах плесени или любой другой, кроме мягкого аромата зелени, то это очевидно подделка, которая ещё и неправильно хранилась. Пить такое не только неприятно, но и небезопасно для здоровья. Правильное хранение — ещё один параметр, отличающий качественный чай от некачественного. Чай не может лежать просто в бумажной, пластиковой или железной таре. По правилам он должен храниться минимум в двух упаковках: внешней будет плотный пакет из бумаги, жести или другого материала, а внутренней — фольга или специализированный материал.

Это касается незаваренного чая. Если говорить об уже заваренном, то отличить качественный не сложнее: 1. Цвет. Помни, что цвет чёрного чая должен быть красно-коричневым или красным. Не чёрным, не серым, не каким-либо ещё, а только таким. Зелёный чай должен иметь жёлтый, жёлто-зелёный или светло-зелёный цвет. Более тёмные оттенки говорят о том, что тебе подсунули некачественный продукт (или, возможно, ты приобрел 20-летний пуэр, правда, если за ту же стоимость, что и обычный чай, тогда у нас плохие новости). Чтобы проверить, есть ли в чае краситель, просто опусти его в холодную воду. Если чай окрасит воду, значит перед тобой окрашенное сырье. 2. Вкус. Довольно субъективный критерий, в целом не определяющий качество чая. Но ошибочно мнение, что чай должен быть горьким. Именно поэтому наши соотечественники привыкли ложками сыпать сахар, чтобы перебить его горечь. Правильно заваренный чай будет иметь мягкий вкус с лёгкой горчинкой. Также он будет терпким и вязким, конечно если речь идет о настоящем китайском чае. В нем отсутствует горечь листьев сорта ассам, столь привычного всем нам из-за распространенного индийского чая. 3. Аромат. Закладывается при подборе сорта чайного дерева, его места произрастания и собранных почек с листьями. Любые инородные запахи свидетельствуют о наличии добавок — как искусственных, так и натуральных (чайный мусор, плесень и многие другие вещи, которых в сырье быть не должно).

Особенности чая Eternity Group

Всё описанное выше — это те параметры, которым должен соответствовать качественный чай. Но у чая Shabbat (первая линейка чая, которая для утверждения качества сырья была сделана кошерной) есть и собственные плюсы: 1. Высокие стандарты и сертификация. Компания следит за каждым этапом производства, поэтому на первую линейку элитного чая получили кошерный сертификат, исключающий не только низкое качество продукта или заводской брак, но даже какие-то мелкие недоработки. В этом чае ты не встретишь посторонних предметов, веточек, жучков и некачественных чайных листьев. Получить сертификат кошерности очень сложно, ведь, в отличие от обычного чая, которому достаточно соответствовать несовершенному ГОСТу, кошерному необходимо получить одобрение специальной комиссии, в которой заседают люди, очень строго относящиеся к качеству продукции и её безопасности. 2. Отличный вкус. Чай производится в особом чайном институте китайской провинции Юньнань. Это экологически чистое место на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря выращиванию в таком месте чай приобретает уникальный вкус и аромат.

3. Элитный товар. Элитным чай является не из-за бренда или дорогой упаковки (хотя сложно отрицать, что внешний вид чая Shabbat впечатляет), а из-за того, что для его производства используется поистине качественное и дорогостоящее сырьё, собранное вручную и созданное чайными мастерами, по наследству перенявшими опыт столетий и посвятившими всю свою жизнь выработке идеального чая. В чае не применяются ароматизаторы, усилители вкуса и красители. 4. Качественная упаковка. Этот чай хранится в высококачественных металлических футлярах, которые сохраняют вкус и аромат листьев. Но это только внешняя упаковка, а сам чай расфасован в специализированные пакеты. Кстати, чай фасуется и упаковывается непосредственно на производстве, что позволяет сберечь первозданность вкуса и качество чая.

Теперь расскажем о нескольких видах чая Shabbat.

Зелёный чай Для статьи мы выбрали два сорта чая, которые нам показались интересными: Bi Luo Chun Light и Zao Chun Lu Premium.

Чай Bi Luo Chun Light улучшает самочувствие, повышает настроение и просто является отличным напитком для повседневного употребления. Заказать зелёный чай Bi Luo Chun Light →

Другой интересный зелёный чай — Zao Chun Lu Premium. Попробовавшие этот напиток отмечают его богатый вкус и аромат, а также приятное послевкусие. Такой чай станет хорошим подарком для бизнес-партнёра. Заказать зелёный чай Zao Chun Lu Premium →

Чёрный чай Из ассортимента чёрного чая отметим Black Tea Cake B. Он имеет приятный яркий аромат и отлично подходит к десертам. Кстати, этот чай содержит втрое больше антиоксидантов, чем зелёный. Заказать чёрный чай Black Tea Cake B →

Также хочется отметить Golden Bud. Этот чёрный чай имеет мягкий вкус и лёгкий медовый аромат. Этот чай отлично подходит для завтрака из-за содержания большого количества кофеина, бодрящего и улучшающего настроение. Стоимость упаковки весом 120 граммов составляет 11200 рублей. Из-за своей высокой цены этот чай вряд ли подходит для повседневного употребления, однако он станет хорошим подарком для ценителя напитка. Заказать чёрный чай Golden Bud →

Отдельно хотелось бы сказать о популярном виде чая — пуэре. В магазине Shabbat представлены три пуэра: Unfermented Puer Silver Phoenix, Unfermented Puer F7811 и Unfermented Puer F7813. Самым лучшим из них является Unfermented Puer F7811. Стоимость упаковки весом 357 граммов составляет 12950 рублей. Этот чай собирается со старинных чайных деревьев, именно поэтому Unfermented Puer F7811 имеет такой насыщенный вкус и аромат. Напиток имеет лёгкий бодрящий аромат и жёлто-зелёный цвет. Кстати, этот чай заваривается при температуре 90-95 градусов 15-20 секунд и первая его заварка всегда сливается. Только при таком правильном заваривании Unfermented Puer F7811 даст свой уникальный вкус и аромат. Заказать пуэр Unfermented Puer F7811 →