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Белый дом рассказал чем будут угощать Трампа и Ким Чен Ына
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Белый дом рассказал чем будут угощать Трампа и Ким Чен Ына 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Встречу делегаций США и КНДР называют исторической, поэтому к ней повышенное внимание прессы. Журналистам интересны не только эмоции двух лидеров стран, но и что они будут есть за общим столом. После того, как Дональд Трамп и Ким Чен Ын пообщались с глазу на глаз, они присоединились к своим делегациям и вновь сели за стол переговоров. После саммита президент США и высший руководитель КНДР отправились в гостиницу Capella — как пишет об этом РБК, — где уже были накрыты столы для угощения.
Пресс-служба Белого дома опубликовала список блюд, которыми будут угощать лидеров двух стран.
В качестве закуски Трампу и Ким Чен Ыну подадут коктейль из креветок с авокадо и манго. На горячее будет предложено несколько блюд на выбор. При этом повара постарались учесть вкусы обеих сторон: говяжьи ребрышки с молодым картофелем, свинина в кисло-сладком соусе с рисом Янчжоу с особой обжаркой, и тушеная треска с овощами и соей. На десерт политиков угостят выпечкой, мороженным и кремом из темного шоколада.
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