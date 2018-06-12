Белый дом рассказал чем будут угощать Трампа и Ким Чен Ына

Встречу делегаций США и КНДР называют исторической, поэтому к ней повышенное внимание прессы. Журналистам интересны не только эмоции двух лидеров стран, но и что они будут есть за общим столом. После того, как Дональд Трамп Ким Чен Ын пообщались с глазу на глаз, они присоединились к своим делегациям и вновь сели за стол переговоров. После саммита президент США и высший руководитель КНДР отправились в гостиницу Capella — как пишет об этом РБК , — где уже были накрыты столы для угощения.

В качестве закуски Трампу и Ким Чен Ыну подадут коктейль из креветок с авокадо и манго. На горячее будет предложено несколько блюд на выбор. При этом повара постарались учесть вкусы обеих сторон: говяжьи ребрышки с молодым картофелем, свинина в кисло-сладком соусе с рисом Янчжоу с особой обжаркой, и тушеная треска с овощами и соей. На десерт политиков угостят выпечкой, мороженным и кремом из темного шоколада.