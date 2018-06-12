3 рецепта десертов из овощей

332 calories

Кешьюкейк со свёклой

Красивый, а главное — вкусный веганский торт без глютена и рафинированного сахара. Кешьюкейк со свёклой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 332 ккал

Ингредиенты

Кешью 300 г Свёкла 1 шт. Финики 150—180 г Миндаль 70 г Сироп (агавы или кленовый) 4 ст. л. Лимон (сок) 2 ст. л. Вода 2 ст. л.

Предварительно замочите кешью в воде на 2 часа.

Приготовьте основу для кейка: для этого измельчите в блендере миндаль, постепенно добавляйте финики и продолжайте измельчать. Полученную массу выложите в круглую форму и разровняйте пальцами.

Очистите и мелко нарежьте свёклу.

Смешайте в блендере замоченные орехи кешью, кусочки свёклы, сироп агавы, лимонный сок и воду до однородной консистенции.

Вылейте крем на подготовленную основу. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 8 часов.

288 calories

Шоколадный кекс с баклажаном

Баклажан в этом десерте не добавляет вкуса, но сильно меняет консистенцию — кекс становится более влажным и насыщенным. Шоколадный кекс с баклажаном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 70 минут PT1H10M PT1H10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 288 ккал

Ингредиенты

Баклажаны 400 г Шоколад (горький 70%) 150 г Банан 1 шт. Мука (миндальная) ½ стакана Какао 4 ст. л. Сироп (агавы) 3 ст. л. Сода 1 ч. л. Соль ¼ ч. л. Масло (кокосовое) для запекания

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Разрежьте баклажаны вдоль на две части и выложите на противень, смазанный маслом.

Запекайте баклажаны до готовности — они должны стать очень мягкими. Достаньте их из духовки и остудите.

Когда баклажаны станут уже тёплыми, отделите мякоть от кожицы ложкой.

Растопите шоколад на водяной бане.

Смешайте в блендере мякоть баклажана, банан, сироп агавы и растопленный шоколад до однородной консистенции.

В отдельной миске смешайте какао, муку, соду и соль. Добавьте смесь из блендера и ещё раз хорошо всё перемешайте. Перелейте тесто в форму для кекса.

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Выпекайте кекс около 40 минут (готовность проверяйте зубочисткой).

Достаньте кекс из духовки, немного остудите, заверните в плёнку и поставьте в холодильник на час для более приятного вкуса и правильной консистенции.

Подавайте, украсив растопленным шоколадом и кусочками миндаля.

77 calories

Огуречно-базиликовый сорбет

Охлаждающий десерт всего из четырёх ингредиентов. Огуречно-базиликовый сорбет СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 77 ккал

Ингредиенты

Огурец 500 г Мёд (или кленовый сироп) 8 ст. л. Базилик 15 г Ром (по желанию) 1 ст. л.

Сложите все ингредиенты в блендер и измельчите.

Выложите сорбет в контейнер и отправьте в морозилку.

Когда сорбет немного заморозится, достаньте его и измельчите в блендере. Снова охладите в морозилке и подавайте.

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