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Аппетитные и разнообразные пельмени со всего мира
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Аппетитные и разнообразные пельмени со всего мира 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Ах, пельмешки — блюдо, различные вариации которого можно найти практически в любом уголке мира. Некоторые из них бывают острыми, некоторые — сладкими, но все они способны утолить голод и побаловать вкусовые рецепторы. От китайских цзяоцзы до аргентинской эмпанады и непальских момо — в какой бы стране вы ни оказались, вы найдете разные варианты на свой вкус.
Источник: businessinsider.com  1. Популярный вид пельменей — китайские цзяоцзы — обжаривают в сковороде с одной стороны, а затем варят в воде или бульоне. Традиционная начинка для цзяоцзы — это свинина, креветки или капуста.
2. Как и другие польские блюда, «пироги» очень сытные. Эти пельмени могут быть наполнены чем угодно — от картофельного пюре, сыра и жареного лука до грибов, мяса, шпината и квашеной капусты.
3. «Эмпанада» переводится с испанского как «завернутый в хлеб»; подходящее название для этих жареных аргентинских пельменей. Надкусите корочку, и внутри найдете начинку в виде говяжьего фарша, яиц, оливок, лука, паприки и тмина.
4. Среди огромного разнообразия итальянской кухни особняком стоят нежные ньокки. Хотя это скорее клецки, чем пельмени, их делают из картошки, муки, яиц, сыра, риккоты, а затем подают в соусе с мясом или овощами.
5. Эти жареные на сковороде пельмени, известные как гёдза, представляют собой японскую версию цзяоцзы. Их наполняют свининой, капустой, луком и морковью, а тесто делают тонким и поджаривают до темного цвета.
6. Соусклуитьес родом из Южной Африки — это сладкое блюдо из муки, сахара, яиц, сливочного масла и пекарского порошка, которое затем опускают во вкуснейшую смесь из сахара с корицей. Лучше есть горячими.
7. Традиционное европейское блюдо — кнедлики — не имеет наполнителя, но его часто подают с мясными блюдами, например со шницелем или рулькой.
8. Самосы — индийские пельмени с хрустящей, слоеной «раковиной», которые заполняют пряным картофелем, горошком, чечевицей, фаршем или луком.
9. Традиционным амишским десертом по всей Америке являются пельмени с апельсиновыми ломтиками, которые запекают в тесте с корицей и сахаром. И обязательно сверху подают ванильное мороженое.
10. В шведском городке Питео зародились питепальты, которые едят с клюквенным джемом или сливочным маслом. Эти пельмени делают из картофеля и ячменной или пшеничной муки, а начинка всегда мясная.
11. Хинкали — это грузинское блюдо, которые начиняют пряной свининой и говядиной с черным перцем. Мясную смесь заворачивают в тесто так, чтобы при варке она выделяла ароматный сок.
12. Креплах называют «еврейскими равиоли» и подают в Израиле с супом. Начинка — говядина или картофель.
13. А это — пельмени, какими их знаем мы, популярное русское блюдо. Название «пельмень» произошло от фино-угорского «пельнянь» («хлебное ухо»: пель — «ухо» и нянь — «хлеб»). У нас популярными начинками являются свинина, говядина, курятина, грибы или сыр.
14. Кимчхи — гарнир, который делают из квашеных овощей со специями. Это любимое корейское блюдо. Настолько любимое, что манду — корейские пельмени — наполняют кимчхи. Манду — одни из немногих азиатских пельменей, которые имеют круглую форму.
15. Чешские пельмени со сладким и фруктовым вкусом называются «фруктовые кнедлики». Тесто для них делают из сливочного масла, муки и яиц, а затем фаршируют фруктами (обычно сливами). Когда кнедлики готовы, их посыпают сахаром и поливают растопленным сливочным маслом.
16. Баван продают на рынках по всему Тайваню. Их тесто делают из кукурузного крахмала, батата и рисовой муки, а затем фаршируют свининой, побегами бамбука и грибами. После этого варят и сильно обжаривают.
17. Брынзовые галушки — это сытное сливочное словакское блюдо, которое готовят из картофеля и подают с брынзой, свининой или беконом.
18. Бан бот лок — вьетнамские пельмени, которые делают из тапиоковой муки, а при варке они получают тягучую текстуру. Фаршируют свининой и креветками.
19. Манты по-турецки готовят с говядиной или бараниной и подают в йогурте, масле и с молотым красным перцем.
20. Эти пельмени на пару называются момо, их можно найти в Непале и на Тибете. Их фаршируют говяжьим фаршем или такими овощами, как капуста, шпинат или лук-шалот.
21. Модак — сладкие пельмени, которые подают в индийском штате Махараштра во время фестиваля Ганеша. Тесто делают из рисовой муки, а фаршируют кокосом и тростниковым сахаром.
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