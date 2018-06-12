«Садила малышку на шею и приседала с ней»: история архангелогородки, попрощавшейся с лишним весом

У архангелогородки Екатерины Никитиной , потерявшей 21 килограмм, нет чудесной истории, как избавиться от лишних килограммов по взмаху волшебной палочки. Зато есть история, знакомая, наверное, каждой женщине. «Мне просто было противно на себя смотреть. На первых этапах мало, кто верил в меня. Да и признаться честно, я сама думала, что это не на долго. Казалось, все равно сорвусь и вряд ли что-то выйдет», — вспоминает Екатерина.

Катя похудела с 73 килограммов до 52«Просто что-то щёлкнуло в голове»

Катя, по её словам, худой не была никогда. Монодиеты и нерегулярные ограничения в еде эффекта не давали, но взяться серьезно за себя девушка решила уже после родов — «добеременные» вещи просто не налезали, в магазине подходящим размером стал 50-й. 16 февраля 2016-го стал точкой невозврата — Катя встала перед зеркалом и решила худеть.

— Это не какая-то значительная дата была на тот момент. Просто именно в этот день как будто что-то щёлкнуло в голове. Глядя на себя в зеркало, на свои 73 кг, я поняла, что нужно меняться. Мне ведь на самом деле было противно смотреть на отражение, и я делала это, как можно реже. Я решила, что, если не сегодня, то когда?! — вспоминает Екатерина. — На самом деле на первых этапах мало, кто верил в меня. Да и признаться честно, я сама думала, что это не на долго. Казалось, все равно сорвусь и вряд ли что-то выйдет. Но, как оказалось, силы воли во мне больше, чем я думала. Когда родные и близкие стали замечать мои первые результаты, тут-то и началась колоссальная поддержка с их стороны, которая собственно, и дала заряд на дальнейшую трансформацию.

Девушка создала закрытый профиль в инстаграм для самоконтроля и начала выкладывать в дневнике питания ежедневные отчеты. Через полтора месяца стали заметны первые результаты, уже к лету Катя весила 59 килограммов.

«Помогаю людям, мне безумно это нравится»

Вместе со стройной фигурой молодая северянка нашла и себя — стала консультантом по рациональному питанию. После похудения Кате в соцсетях посыпались вопросы, как она смогла это сделать, и призывы о помощи — составить рацион и рассказать, с чего начать. Екатерина раздавала советы, но не могла позволить себе писать программы питания без знаний и, конечно, корочки.

— И тут я подумала, а почему бы мне не окончить курсы и начать двигаться в этой сфере. Ведь мне нравится составлять себе рацион, помогать, советовать, возможно, это то, чем бы я хотела заниматься? Ведь я всегда мечтала о любимой работе. В декабре прошлого года, я прошла курсы «Рационального питания» сертификационной программы «Консультант в области управления персональным здоровьем» и после его окончании, мне предложили работу в федеральном онлайн-проекте, — делится Екатерина. — Хочу поделиться тайной, о которой на самом деле никто еще не подозревает, вы узнаете первые. В скором времени планирую запустить масштабный интенсив, но потребности хочу опустить, и чтобы ничего не упустить, предлагаю следить за моим блогом в инстаграм. Там я всегда всё анонсирую и, конечно, делюсь полезной информацией, рецептами и теперь уже своими тренировками.

Мечты о похудении стали реальностью

«Садила малышку на шею и приседала с ней»

— Что насчет отсутствия времени для тренировок. Бывают такие ситуации, что действительно нехватка времени, но лично я больше склоняюсь к тому, что нужно желание. Как говорится: «захочешь — найдешь время, не захочешь — найдешь причину». Опять же, поставлю себя в пример. Такой график выдается, что невозможно бывает попасть в зал, к тому же у меня маленькая дочка, которого зачастую не с кем оставить, знаете, когда я хожу на тренировки? Утром перед работой, другого времени пока нет, — поясняет Екатерина.

Когда не было возможности ходить в зал, Катя тренировалась дома: «это вполне реально, когда ребенок маленький. Садила малышку на шею и приседала с ней. А вообще, можно приобрести домашний инвентарь. Могу посоветовать утяжелители, эспандеры, гантели, гири и многое другое. Я даже занималась с бутылками воды».

Сейчас Катя и сама помогает девушкам стать стройнее и счастливее

К слову, о самом главном при похудении — правильно питаться, заверяет консультант по здоровому питанию, можно не за сумасшедшие деньги.

— Сколько раз я уже развеивала этот миф в своем блоге. Необязательно закупаться продуктами в маркетах здорового питания, потому что в них высокий ценник, да. Я покупаю все в обычных магазинах рядом с домом и скажу, что это на порядок дешевле даже. Приведу пример: 4 полуфабрикатных котлеты стоят порядка 150 рублей, а куриное филе 200 рублей за 1 кг и из него можно сделать в разы больше котлет на всю семью. И как, дорого? А так же отварить упаковку макарон, которая стоит всего 40 рублей, — говорит спортсменка.

Катя поделилась с редакцией 29.ru любимыми рецептами вкусного завтрака — овсяноблин с сыром и бананом.

Такой блин отлично подойдет на завтрак не только худеющим

Ингредиенты:

· 50 гр. хлопьев геркулес (именной долгой варки, самые полезные)

· 1 яйцо

· 30 гр. твердого сыра

· 50 гр. банана

· Щепотка соли

· 30 мл. воды

Приготовление:

Хлопья залить водой на 15 минут. Затем, её нужно слить. Добавить яйцо и соль, перемешать. Предварительно хорошо разогреть сковороду (чтобы без масла ничего не прилипло, но, если сковородка хорошая, то и так и не прилипнет). Вылить смесь и накрыть крышкой. Как только блин схватится, выложить нарезанный сыр и банан на ½ часть, а второй накрыть. Жарить до тех пор, пока не расплавится сыр.

На обед — лазанья. Абсолютно без лишних калорий, нежирная и точно не отложится в ненужных местах.

Этот рецепт чуть сложнее, но оно того стоит — редакция 29.ru попробовала

Ингредиенты: 150 гр. лаваша 600 гр. куриного фарша 1/2 луковицы 1 ст. л. томатной пасты 200 мл. молока 100 мл. воды 30 гр. кукурузной муки 1 ч. л. мускатного ореха 40 гр. сыра соль Приготовление: Включить духовку. Тем временем, на сухой сковороде обжарить фарш с луком, затем, добавить томатную пасту и соль. Молоко соединить с водой, поставить на огонь, добавить муку, мускатный орех и соль, варить до загустения. Листы лаваша вырезать под форму. Теперь все выкладываем слоями. Лаваш-фарш-соус и повторяем. Последний посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку минут на 20.