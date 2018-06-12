Масло или крем? Что лучше использовать для кожи и волос?

Помочь разобраться в выборе масла или крема для определенного типа кожи, а также других индивидуальных особенностей человека может помочь специалист в этой сфере. Но если у вас нет возможности обратиться к косметологу, то существуют общепринятые правила выбора таких средств. Об этом и другом, касательно правильного выбора между маслом и кремом, можно узнать из обзора сайта МедикФорум. Мы собрали все советы и рекомендации по выбору крема или масла для кожи с учетом всех потребностей и особенностей. На косметологическом рынке настолько большой выбор продуктов по уходу за кожей лица, что порой тяжело сделать правильный выбор. Особенно затруднителен выбор между кремом или маслом. Казалось бы, масло — это натуральный продукт, что является его главным преимуществом, но какой вид лучше использовать и будет ли от него эффект, как от многокомпонентного крема? И это еще не все вопросы, которые возникают у женщин при таком выборе. Специалисты на этот счет однозначного ответа не могут дать, так как все подбирается индивидуально, в зависимости от типа кожи, возраста, образа жизни, окружающей среды и так далее. Ниже подробно рассмотрено основные факторы, влияющие на выбор между маслом и кремом. Также вы узнаете о главных секретах правильного выбора.

Основная цель использования масла или крема

Независимо от вашего типа кожи основной целью использования такого рода косметических средств является увлажнение, а также создание защитного барьера на поверхности кожи от окружающих факторов и потери влаги. Отличительные особенности использования масла или крема

Вода — это объединяющий эти два средства компонент. Но она содержится в них в разных пропорциональных соотношениях. Так в креме ее гораздо больше, что снижает его концентрацию и насыщенность компонентами. Получается, что масло — это высококонцентрированный косметический продукт. И если вы думали, что из-за расширенного состава крем будет более эффективным, то это в большинстве случаев не так. Зачастую именно масло помогает достичь видимых и желаемых результатов на коже, если его правильно использовать. При ежедневном использовании того или иного средства, будут зависеть и особенности выбора последующего ухода за кожей. Например, если ваш выбор пал на масло, то пилинги или скрабы также становятся обязательной рутиной вашего регулярного ухода (около двух раз в неделю). Такая необходимость возникает из-за плохой способности масла проникать в более глубокие слои кожи. Если не проводить регулярное отшелушивание кожного покрова от омертвевших клеток, то это также чревато возникновением акне и забитых пор после использования масел. Такие же правила актуальны при использовании масла для тела.

Подходит ли для ухода масло из продуктового магазина?

Несмотря на 100% натуральность масел произведенных для приготовления пищи, например, оливкового, их ни в коем случае нельзя использовать в качестве увлажнения кожи. Дело в том, что такие пищевые масла изготавливаются по другой технологии, нежели косметические, и не обладают необходимыми увлажняющими и защитными свойствами, так как в них слишком низкая концентрация таких кислот как линолевая и олеиновая.

Использование такого масла чревато негативными последствиями, например, ваша кожа может стать еще более сухой и поврежденной. Поэтому стоит отказаться от таких средств и отдать предпочтения тем, что предназначены для ухода за кожей.

Что лучше выбрать для жирной или комбинированной кожи?

Уже давно было доказано, что жирная кожа, а тем более комбинированная также требует увлажнения, как и сухая. И она может выделять жир по большей части не из-за консистенции крема или масла, а из-за недостатка увлажнения и использования содержащих спирт средств. Как бы это странно не звучало, но процесс выработки жира — это защитная реакция кожи при дефиците влаги в ней. Причиной может быть также гормональный сбой или другие проблемы в организме. Но при выборе масел и кремов в этом случае также необходимо быть осторожными. И те и другие должны иметь более легкую текстуру и плотность. Если говорить о правильном выборе масел, то в этом случае лучше обратить внимание на такие виды: жасминовое, жожоба, чайного дерева, алоэ вера и жасминовое. Лучшим решением в этом случае будет предварительная консультация у косметолога. Индивидуально каждый вид масла может не подходить, поэтому так важно найти свой, тот, от которого будет эффект именно у вас. Сухая кожа Такой тип кожи на первый взгляд может показаться не таким проблемным, чем предыдущий, но это не так. Правильный уход за сухой кожей, конечно, предусматривает глубокое увлажнение. Сухой коже еще больше не хватает влаги, она чувствительна к внешним факторам и на ее поверхности быстрее появляются первые морщины. Перед тем как определиться с правильным уходом, лучше выяснить основную причину такой сухости кожного покрова. Возможно, вы просто недостаточно употребляете чистой воды или же в помещении слишком сухой воздух и нет увлажнителя. Все необходимо делать в комплексе, так что, исключив все причины, увлажнение с помощью масла или крема также все равно необходимо будет. При таком типе коже можно использовать одновременно и то и другое. Самыми подходящими маслами в этом случае являются: лавандовое, аргановое, сандаловое и кокосовое. Нормальная кожа Встретить обладательницу с таким типом кожи сегодня будет сравнительно сложно, но все-таки они есть. У такой кожи выработка жира и водный баланс гармонично между собой сочетаются, не создавая проблем. Но не нужно расслабляться, так как при неправильном уходе или его отсутствии можно нарушить такую гармонию. В этом случае уход должен быть не перенасыщен средствами и компонентами. Лучшим выбором станут крема с антиоксидантами, которые способствуют поддержанию тонуса кожного покрова.

Во всем, что происходит со здоровьем, а также внешним видом вашей кожи необходимо искать причинно-следственную связь, а потом уже бороться с самой проблемой. Не игнорируйте правила выбора косметики по уходу за кожей, а лучше обратитесь по этому вопросу к специалисту, который подберет вам подходящий вариант. Ранее эксперты рассказали, как правильно использовать масло для волос.