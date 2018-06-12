10 самых полезных продуктов, которые должны быть в вашем холодильнике

1. ЯБЛОКИ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНФАРКТ В этих самых популярных фруктах содержится кверцитин — натуральный флавоноид, который способен защитить клетки головного мозга от разрушающего влияния свободных радикалов. Яблоки — отличный источник клетчатки, которая быстро дает нам чувство насыщения и в результате способствует снижению веса. В одном среднем яблоке содержится около 16% дневной дозы клетчатки. Еще одна хорошая новость: фрукты с белой мякотью (к ним относятся и груши) могут на 50% снизить риск инфаркта — к такому выводу пришли ученые из Нидерландов.2. БАНАНЫ ЗАЩИТЯТ ОТ АСТМЫ Многие женщины отказываются от бананов, считая их слишком калорийными. Но все же это очень полезные фрукты. В одном среднем банане около 100 калорий, 3 г клетчатки и большое количество калия, который позволяет держать под контролем давление. Обязательно давайте бананы детям: прошлогоднее британское исследование подтвердило, что ежедневное употребление бананов может защитить ребенка от симптомов астмы.3. БОБОВЫЕ ПОВЫШАЮТ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА

Главный источник клетчатки и растительного белка, а кроме того витаминов группы В, цинка, железа и магния. Черная фасоль — кладезь антиоксидантов, которые повышают защитные силы организма. А японская фасоль адзуки (ищите ее в специализированных магазинах вегетарианских продуктов) подойдет даже тем, у кого бобовые обычно вызывают повышенное газообразование. И не забывайте про очень полезный горох нут — одно из недавних исследований подтвердило, что люди, которые включают его в свой рацион нут, меньше склонны перекусывать вредными продуктами.4. ЯГОДЫ ПОМОГАЮТ СЕРДЦУ Не любить чернику невозможно — эти сочные ягод насыщены антиоксидантами больше, чем любые другие ягоды, именно поэтому считается, что они помогают противостоять раку, повышают активность головного мозга и поддерживают здоровье сердца. Как и другие овощи и фрукты, голубику можно хранить в морозилке. Следующим летом заморозьте несколько пакетиков хороших ягод и ешьте понемногу зимой. Не забывайте о ежевике, малине и смородине — они богаты эллаговой кислотой, мощным антиоксидантом, который необходим для правильной работы сердца.5. КАПУСТА-КЛАД ПОЛЕЗНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ Если дома вы готовите сэндвичи, положите в них хрустящие листья свежей капусты вместо зеленого салата, который моментально превращается в бесформенную массу. В стакане нарезанной капусты всего 20 ккал и потрясающее количество глюкозинолатов — веществ, которые помогают организму противостоять влиянию свободных радикалов. Брокколи и брюссельская капуста тоже содержат эти полезные элементы. 6. ЖИРНАЯ РЫБА ДЕЛАЕТ ВАС СЧАСТЛИВЕЕ Стоит на первом месте по содержанию кислот омега-3, которые помогут вам снизить шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже инфаркта. Кроме того, эти кислоты повышают уровень серотонина, больше известного как гормон счастья. В консервированном лососе содержание ртути обычно ниже, чем в тунце, который часто используется для приготовления закусок и салатов. 7. КАЛЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАК Эта капуста не так широко известна, как брокколи или кольраби, но она — настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Полстакана измельченной кале содержат 420% дневной дозы витамина К, который играть важнейшую роль в организме, влияя на состояние костей. Кроме того, в этой разновидности капусты много глюкозинолатов, которые помогают предотвратить рак. 8. ОВСЯНКА СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ «ПЛОХОГО» ХОЛЕСТЕРИНА Вы наверняка знаете, что овсяная каша — это идеальный завтрак, но возможно, вы до сих пор не задавали себе вопроса: «Почему это так?» На самом деле овсяные хлопья богаты растворимой клетчаткой. Этот вид клетчатки способен растворяться в водном содержимом желудочно-кишечного тракта и снижает уровень «плохого» холестерина — эта способность делает овсянку незаменимой, если вы хотите избавиться от жировых отложений в области талии. Полезнее всего крупные овсяные хлопья, которые требуют длительной варки (не менее 10 минут). Ешьте овсянку без сахара, добавив в нее свежие или размороженные ягоды, ложку меда и немного измельченных семян льна. 9. ЦЕЛЬНЫЕ ЗЛАКИ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА НА ЖИВОТЕ Люди, которые едят цельнозерновые продукты, легче избавляются от жировых отложений в области живота. Коричневый рис и паста из твердых сортов пшеницы должны регулярно появляться у вас на столе. Еще один важный продукт — это перловка, в ней содержатся даже растительные белки. Готовьте перловую крупу с овощами, и вы получите идеальный обед или ужин. Откажитесь от белого хлеба и переходите на цельнозерновые продукты, которые являются источником нерастворимой клетчатки. 10. ЙОГУРТ И КЕФИР ПОДНИМУТ ИММУНИТЕТ Эти продукты дают быстрое чувство насыщения и помогают вам держать вес под контролем, благодаря высокому содержанию белка. В натуральном йогурте белка даже больше, чем в курице — 20 г на стакан. Кроме того, натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики — «хорошие» бактерии, которые поднимают иммунитет. Фото: Pixbay.