В какое время дня лучше есть фрукты?

Кто-то задумывался о том, почему апельсиновый фреш на завтрак можно найти где угодно — а вечером его не предлагают в тех же ресторанах или отелях? По какой причине перед тренировкой многие диетологи и тренеры советуют съесть один-два банана и в какое время ананас принесет максимальную пользу для организма?

У фруктов есть свое собственное «расписание» — так же, как, например, у каши. Вряд ли слишком много людей придут в восторг от идеи ужинать той же овсянкой, но они же будут счастливы получить ее на завтрак. С фруктами должно происходить примерно то же самое — рассказываем, каковы основные правила их употребления в разное время суток.

Суточная норма фруктов в рационе

Всемирная организация здравоохранения называет совершенно конкретную цифру: 400 г фруктов должен ежедневно съедать взрослый человек средней комплекции. Лучше всего, если это будут сезонные плоды — тогда вы получите максимальное количество витаминов и микроэлементов.

Время употребления

Многие едят фрукты после еды и считают это совершенно нормальным. Но некоторые эксперты — например, антрополог и диетолог Алан Уокер, — утверждают, что подобного делать нельзя и плоды нужно употреблять строго на голодный желудок.

Такая необходимость объясняется особенностями устройства пищеварительной системы человека: фрукты не перевариваются в желудке и находятся там не больше получаса. Расщепление и всасывание всех витаминов происходит уже в кишечнике. Что же происходит, если спелый вкусный плод попадет в желудок, уже наполненный ранее съеденной пищей? Он начнет сбраживаться и терять витамины, что вызовет ощущение дискомфорта у человека. Более того, другая еда тоже неизбежно потеряет под воздействием полученного из фрукта алкоголя часть своих питательных веществ. Другими словами, пользы от такого приема пищи не будет вообще, даже если сам по себе подбор основного блюда и фрукта по отдельности были безупречны и сбалансированы по своему питательном составу.

Один из ярких мифов из области питания относится к ананасу. Считается, что он помогает сжигать калории, поэтому его часто предлагают на десерт. На самом же деле все наоборот — ананас нужно съедать перед любой другой едой, тогда он действительно поможет перевариванию пищи.

Фрукты между основными приемами пищи

Это довольно хороший вариант: пищевые волокна надолго создают ощущение сытости, что позволяет умерить аппетит и не переедать: желание съесть что-то более калорийное и гораздо менее полезное часто пропадает. Лучше всего с функцией насыщения справляются плоды с большим количеством мелких семян — клубника или киви.

Время выдержки после различных блюд

Какое же время нужно выжидать после основного приема пищи? Фрукты можно есть через два часа после того, как вы поели свежих овощей. Три часа — время выдержки после блюда без мяса, и четыре — если оно присутствовало на тарелке.

Благоприятное время суток

Фруктовый салат на завтрак — это мощный заряд энергии для всех клеток организма. Разумеется, он не должен быть ничем приправлен. Углеводы будут расходоваться постепенно, что позволит долго сохранять бодрость. Поэтому фрукты лучше всего съедать утром — или максимум часов до четырех пополудни.

Вечер же — не самое подходящее для фруктов время. Вторая половина дня характерна снижением уровня физической активности, так что несгорающая фруктоза будет откладываться на теле в виде жира. Кроме того, после 19.00 метаболизм замедляется до такой степени, что кусочки фруктов рискуют остаться непереваренными — а значит, будут просто медленно подгнивать в организме.

Ограничения по употреблению фруктов

К сожалению, далеко не все фрукты одинаково полезны. Например, авокадо и кокос содержат довольно большое количество жира: их стоит умеренно употреблять тем, у кого есть проблемы с повышенным холестерином.

Виноград, банан и вишня — чемпионы по содержанию сахара, так что людям, склонным к полноте или сахарному диабету, лучше поискать альтернативный источник витаминов.

Апельсин и манго очень бодрят — ими разумно либо позавтракать утром, либо закусить после интенсивной тренировки для восстановления уровня энергии.