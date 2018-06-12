«Просто мясо нужно хорошее»: лучшие шашлыки Новосибирска

«У колеса обозрения» Планетная, 53 к3 Этот павильон имеет репутацию места чуть ли не с лучшими шашлыками в городе. Но проверить это на собственном опыте мне не удалось: он был закрыт, а на дверях висело предложение пройти чуть дальше, туда, где расположен своего рода фуд-корт — несколько летних веранд вокруг павильона с огромным г-образным мангалом.

Выбор главного блюда тут был невелик (свинина или курица). Я взял свиной шашлык, который потянул на 350 рублей. Первое разочарование состояло в том, что никто не собирался его специально для меня готовить. «У колеса обозрения» — это классический шашлычный фастфуд, где мясо жарят загодя в больших количествах, а клиентам отдают то, что было приготовлено раньше всего. Своих покупателей готовые кусочки ждут здесь же, на краю мангала, где нет активно горящих углей. То есть шашлык не остывает, зато сохнет. Такая вот, если вдуматься, дурацкая система.

Правда, порция просто огромна: четыре куска, каждый из которых мог бы войти в состав второго блюда в бизнес-ланче большинства новосибирских ресторанов.

Однако поскольку шашлык этот неизвестно сколько лежал на мангале, он порядком подсох. На шпажке были пересоленные, крепко промаринованные куски, которые, кажется, рубили топором (причём, возможно, кидая его в тушу на меткость). В хорошую погоду, с пивом и в приятной компании оно, может, и ничего, но специально ехать за таким шашлыком смысла не вижу.

«Славянский шашлык» Большевистская, 123

Одно только название заведения интригует и настораживает одновременно. Но, с другой стороны, есть же у нас теперь «Ростовская шаурма». Россия — плавильный котёл народов и кухонь.

Внутри кафе отделано деревом в стиле «таёжная заимка» (не та, что в лесу, а такая, какой её представляет городской житель). На дверях — гордое объявление «Всё изготовлено собственными руками». Шах и мат вам, модные дизайнеры интерьеров.

Шашлык из говядины — самый дорогой (400 рублей), но я решаю взять его. Пока мясо готовилось, в зал несколько раз выходил, как можно было понять, шеф-повар и вежливо интересовался, всё ли хорошо с едой, которую уже принесли посетителям. Причём было похоже, что человека это действительно волнует.

Несмотря на то что заведение находится, мягко говоря, не в самом проходном месте, народу в кафе было прилично — свободных столов почти не осталось. И видно, что люди едут сюда специально. Вот сидят трое полицейских, вот пришла компания молодых людей — кажется, коллег. Там заканчивают трапезу в меру суровые мужики с внешностью дальнобойщиков. Кроме того, постоянный приток заказов заведению обеспечивают клиенты, которые берут еду навынос.

Шашлык наконец прибыл, и стало понятно, что его цена вполне объяснима. Мясо на длинной шпажке не уместилось даже на вытянутом блюде приличного размера. С нависающего над краем тарелки куска капал сок.

Говядину нарубили без особых церемоний. То есть не аккуратными кубиками, которые позволяют мясу готовиться равномерно, а такими бляхами неопределённой формы. Но, возможно, в этом и состоит «славянскость» шашлыка.

В результате сочность блюда местами ушла, но ни жил, ни каких-то откровенно жёстких кусков я так и не нашёл. То есть это вариант не для гурмана, но для человека, который просто хочет поесть мяса.

Роль соуса исполнял банальный кетчуп, лаваш (который отдали прямо в пакете) тоже был не первой свежести. Но его, опять же, было много — целая «простыня».

В общем, причины любви к «Славянскому шашлыку» понятны: большие порции, отсутствие халтуры и ощущение искренней заботы о клиенте. Ну а то, что шашлык не идеален, — так и ходят сюда просто поесть, а не залепить фоточку в «Инстаграм». Кстати, я правда не заметил в кафе ни одного человека, снимающего еду. Представляете? Люди пришли и просто ели. Невероятно.

«Арарат» Выборная, 87/4 к1 Настоящая шашлычная: только мясо на шампурах и ничего лишнего. Говядины не было, мне предложили выбрать между свининой, курятиной и бараниной. Также были люля-кебаб и варёная картошка в мундире, которую тоже обжаривают на мангале.

Для раздувания углей здесь используют фен, что делает колдующего над мангалом бородатого мужчину похожим на модного парикмахера.

Я взял баранину (300 рублей), лепёшку и бутылку минералки, которую мне дали бесплатно. Правда, в павильоне, кроме меня, никого не было, хотя какие-то ещё шашлыки жарили на заказ для доставки. Готовое мясо сняли со шпажки и выложили на большую тарелку вместе с луком, дольками помидора и соусом («Мы сами делаем»).

Баранина была достаточно сочной, хотя, на мой вкус, её передержали на огне.

Но это вообще беда массовых шашлычных, где ориентируются на публику, которая не приемлет «сырятину».

Мясо явно мариновали, но деликатно, не заглушая его характера. Единственное, что бы ещё хотелось видеть на этом шампуре, так это хоть немного жира, который добавил бы и сочности, и аромата. Но в целом это добротный, честный шашлык, от которого уже становится хорошо не только в желудке, но и на сердце. Правда, порция невелика — визуально едва ли не вдвое меньше, чем в первых двух заведениях.

За что хочется вынести «Арарату» отдельный респект, так это за соус. После всех этих магазинных кетчупов он кажется просто нереально богатым на оттенки вкуса. А главное, он идеально подходит к мясу. И не только к нему! Бледноватые томаты, которые лежали на тарелке больше для красоты, соединившись с соусом, расцвели, как будто получили разом всё то солнце, которого им не досталось при жизни.

BBQ Владимировская, 16А Мини-кафе стоит на оживлённой улице, но модным это место не назовёшь — значит, люди сюда ездят неспроста. Когда я зашёл внутрь, все столы были заняты. Несмотря на то что заведение называет себя шашлычной, в реальности это просто точка с условно среднеазиатской кухней. Местный обеденный хит — хашлама, наваристый суп с мясом и овощами. Порция стоит больше 200 рублей, но это объёмистая миска, после которой вам точно не нужно будет никакого второго.

«Готовых шашлыков нет. Надо будет подождать», — предупредил парень за стойкой. Нанизанные на шампур куски мяса гордо лежали в витрине, но, честно говоря, их вид восторга не вызывал. Такие ломти хорошо долго запекать, а на огне они, должно быть, будут жестковаты, подумал я. Но ошибся.

Я взял шашлык из свинины за 270 рублей — готовое мясо оказалось необычно сочным. Причём это не та сочность, которая достигается ядрёным маринадом. Во вкусе не было ничего постороннего.

На вопрос: «Чем маринуете?» — шашлычник, улыбаясь, ответил: «Лук и перец. Просто мясо нужно хорошее».

Готовят здесь в закрытом гриле, так что считать заведение шашлычной, строго говоря, нельзя. Но будем справедливы: и в этих грилях частенько жарят мясо так себе, так что дело тут не в оборудовании. Единственное, к чему можно придраться, — это лук: он был уже откровенно вялым.

Несмотря на мелкие недочёты, BBQ — весьма достойное место с хорошей (для своего формата), правильно сделанной едой и благожелательной атмосферой без навязчивости.

Впрочем, несмотря на отдельные успехи, общий вывод неутешителен: уличные шашлычные, даже самые популярные, берут больше количеством, чем качеством. Хотя и в этом жанре можно найти места, куда стоит заехать, чтобы не просто наесться мясом, но и получить удовольствие от его вкуса.

Читайте также: «Какая-то ватная субстанция»: Стас Соколов и пекарь оценили булочные — они нашли кирпич без вкуса и батон с правильными дырками.