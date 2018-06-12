Какие блюда готовят только российские заключенные

Существует масса ухищрений, при помощи которых в российских местах лишения свободы осужденные из минимального набора продуктов и при помощи самых экзотических приспособлений могут приготовить десятки уникальных в своем роде блюд.

Что служит посудой и плитой

Бывший менеджер ЮКОСа В. И. Переверзин , свыше 7 лет отсидевший в четырех тюрьмах и трех колониях по обвинению в легализации денег, добытых преступным путем, вспоминал, что обычный электрический чайник служил ему и кастрюлей для варки борщей и супов, и фритюрницей. Российские заключенные приноровились готовить супы в обычных пластиковых ведерках из-под майонеза с использованием кипятильника. Металлическая кружка подходит в качестве емкости для жарки лука и моркови, при разумном балансе уровня масла по отношению к спирали кипятильника процесс приготовления несложен.

Кипятильник на зоне и в камере — вообще многофункциональное средство для приготовления блюд. При помощи него можно сделать даже «сковороду» — для этого необходимы две металлические миски и небольшая модификация электроприбора.

Как делают чифирь и из чего гонят брагу

Уникальным напитком в российских местах заключения еще с досоветских времен является чифирь (чифир). По одной из версий его родина — Восточная Сибирь. Знаменитый русский историк кулинарии Вильям Похлебкин отделял чифирь от крепко заваренного чая и указывал на то, что данный напиток разрушает центральную нервную систему из-за содержания в нем вредных алкалоидов.

В условиях мест заключения для варки чифиря используется любой доступный чифирбак, начиная от металлической кружки и заканчивая кастрюлей. На кружку обычно идет 50 граммов чая. Чифирь либо заваривают для немедленного употребления, либо после приготовления остужают, сушат (по консистенции он внешне напоминает мазут) и упаковывают для передачи в камеры (отряды на зоне). Такой концентрат достаточно бросить во вскипевшую воду, и чифирь заварится.

Известный знаток тюремной жизни писатель Виталий Лозовский, объехавший в свое время в целях сбора материала для своих книг свыше десятка российских и украинских тюрем и колоний, описал очень простой способ приготовления браги, используемый в российских МЛС. В ее основе — смоченный водой хлеб. Со временем и при определенных условиях он превращается в дрожжи, в которые потом добавляются теплая вода и сахар. Брагу можно пить уже спустя три дня.

Торт «Праздничный» и острожные пирожки

Как подметил В. Лозовский, российские зеки главным образом увлекаются приготовлением кондитерских изделий. Рецепт тюремного торта, который готовил Владимир Переверзин с сокамерниками, довольно популярен в российских МЛС и принципиально не отличается от рецептов подобных блюд, изготовляемых в разных отечественных тюрьмах и колониях.

За основу берется печенье, которое надо перетереть и смешать со сливочным маслом. Потом сделать коржи и заморозить их. Затем взбить для крема сгущенку, кофе и сливочное масло. На кипящем чайнике в металлической емкости расплавить шоколад и залить им верхний корж. Процесс приготовления такого торта трудоемок и может занять до двух дней.

В острожных пирожках главное — это начинка. В ее качестве может выступать консервированная рыба, паштет… Рыбный паштет зеки могут сделать и сами: кухонные рабочие сушат на каком-либо горячем месте (плита, батарея) рыбные головы и хвосты, затем это перемалывается в порошок и смешивается с маргарином (маслом). Основой для пирожков служит обыкновенный хлебный мякиш.