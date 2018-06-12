Ещё
Какие блюда готовят только российские заключенные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие блюда готовят только российские заключенные 

Русская семерка 37 минут назад
Фото: Русская семерка
Существует масса ухищрений, при помощи которых в российских местах лишения свободы осужденные из минимального набора продуктов и при помощи самых экзотических приспособлений могут приготовить десятки уникальных в своем роде блюд.
Что служит посудой и плитой
Бывший менеджер ЮКОСа В. И. Переверзин, свыше 7 лет отсидевший в четырех тюрьмах и трех колониях по обвинению в легализации денег, добытых преступным путем, вспоминал, что обычный электрический чайник служил ему и кастрюлей для варки борщей и супов, и фритюрницей. Российские заключенные приноровились готовить супы в обычных пластиковых ведерках из-под майонеза с использованием кипятильника. Металлическая кружка подходит в качестве емкости для жарки лука и моркови, при разумном балансе уровня масла по отношению к спирали кипятильника процесс приготовления несложен.
Кипятильник на зоне и в камере — вообще многофункциональное средство для приготовления блюд. При помощи него можно сделать даже «сковороду» — для этого необходимы две металлические миски и небольшая модификация электроприбора.
Как делают чифирь и из чего гонят брагу
Уникальным напитком в российских местах заключения еще с досоветских времен является чифирь (чифир). По одной из версий его родина — Восточная Сибирь. Знаменитый русский историк кулинарии Вильям Похлебкин отделял чифирь от крепко заваренного чая и указывал на то, что данный напиток разрушает центральную нервную систему из-за содержания в нем вредных алкалоидов.
В условиях мест заключения для варки чифиря используется любой доступный чифирбак, начиная от металлической кружки и заканчивая кастрюлей. На кружку обычно идет 50 граммов чая. Чифирь либо заваривают для немедленного употребления, либо после приготовления остужают, сушат (по консистенции он внешне напоминает мазут) и упаковывают для передачи в камеры (отряды на зоне). Такой концентрат достаточно бросить во вскипевшую воду, и чифирь заварится.
Известный знаток тюремной жизни писатель Виталий Лозовский, объехавший в свое время в целях сбора материала для своих книг свыше десятка российских и украинских тюрем и колоний, описал очень простой способ приготовления браги, используемый в российских МЛС. В ее основе — смоченный водой хлеб. Со временем и при определенных условиях он превращается в дрожжи, в которые потом добавляются теплая вода и сахар. Брагу можно пить уже спустя три дня.
Торт «Праздничный» и острожные пирожки
Как подметил В. Лозовский, российские зеки главным образом увлекаются приготовлением кондитерских изделий. Рецепт тюремного торта, который готовил Владимир Переверзин с сокамерниками, довольно популярен в российских МЛС и принципиально не отличается от рецептов подобных блюд, изготовляемых в разных отечественных тюрьмах и колониях.
За основу берется печенье, которое надо перетереть и смешать со сливочным маслом. Потом сделать коржи и заморозить их. Затем взбить для крема сгущенку, кофе и сливочное масло. На кипящем чайнике в металлической емкости расплавить шоколад и залить им верхний корж. Процесс приготовления такого торта трудоемок и может занять до двух дней.
В острожных пирожках главное — это начинка. В ее качестве может выступать консервированная рыба, паштет… Рыбный паштет зеки могут сделать и сами: кухонные рабочие сушат на каком-либо горячем месте (плита, батарея) рыбные головы и хвосты, затем это перемалывается в порошок и смешивается с маргарином (маслом). Основой для пирожков служит обыкновенный хлебный мякиш.
Русская семерка: последние новости
Почему второй раз нельзя кипятить воду Еда, от которой можно опьянеть Сладости, которые являются самыми полезными для здоровья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать сделала аборт, но дочь выжила и выросла26
Пуговка показала «беременный» живот11
Почему анальный секс — это не страшно69
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение