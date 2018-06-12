Как приготовить блинный торт в домашних условиях

С самого начала торты считались очень сложным блюдом. Ходит мнение, что приготовить по-настоящему вкусный торт может только профессионал в этой сфере. Наш рецепт блинного торта с пошаговыми фото решит эти стереотипы и доказывает, что вкусно и красиво — не всегда сложно!

Блинный шоколадный торт

Наверное, это самый универсальный пошаговый рецепт с фото блинного торта. Все ингредиенты для его приготовления в домашних условиях найдутся у каждой хозяйки, а неизменно любимый шоколадный вкус оценят и гости, и вся ваша семья.

Ингредиенты для коржей:

молоко — 0,6 л;

мука — 300 г;

яйца куриные — 2 шт. ;

сахар — 100 г;

растительное или сливочное масло;

какао тертое — 25 г.

Ингредиенты для крема:

творог — 0,5 кг;

йогурт или жидкая сметана — 150 г;

желатин — 15 г;

сахар — 100 г;

вода — 100 мл;

ванилин — 1 ч. л.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

какао тертое — 2 ст. л. ;

сметана — 5 ст. л. ;

сахар — 2 ст. л. ;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

Коржи для блинного торта готовятся так же, как и обычные блины. Начать приготовление стоит именно с них, но перед этим замочите желатин с водой, чтобы к нужному моменту он уже набух. Пропорции могут быть несколько иные, чем в перечне ингредиентов, в зависимости от вида выбранного вами желатина. Поэтому этот момент уточните в прилагаемой инструкции.

yandex_ad_1 Разбейте в глубокую тарелку яйца и всыпьте в него сахар. Тщательно перемешайте их между собой, чтобы сахар растворился, и появилась небольшая яичная пена. Использовать для этой задачи миксер необязательно — можно вполне справиться венчиком. Теперь влейте в тесто молоко, немного размешайте и частями засыпьте муку. Обязательно просейте её, чтобы в нежных тонких блинах не было комочков.

Осталось 2 ингредиента: какао и масло. Их также вмешайте в тесто. Масло можно не добавлять в тесто, а смазывать им непосредственно сковороду, но это более длительный процесс.

Как вы уже знаете, блины необходимо испечь. Лучше всего для этой цели подойдет блинная сковорода, но и без нее можно обойтись.

Когда все коржи будут готовы, оставьте их остывать, а сами займитесь кремом. Сейчас мы рассмотрим приготовление творожного крема, который прекрасно подойдёт для блинных коржей, но вы можете заменить его любым другим кремом нас ваше усмотрение. Итак, перетрите творог с сахаром, добавьте сметану или йогурт без добавок и все тщательно смешайте. У вас должна получиться однородная масса.

По желанию добавьте в крем ванилин или ванильный сахар. Настала очередь желатина. К этому времени он должен набухнуть и вам останется просто растопить его в микроволновой печи или на плите при помощи водяной бани.

Добавьте желатин в готовый крем, хорошо все перемешайте и оставьте творожную массу в холодильнике на 20-30 минут.

Обрежьте коржи так, чтобы все они были одинакового размера. Вы можете придать им круглую или квадратную форму.

Промазывайте парой столовых ложек крема каждый корж, после чего остатками обмажьте торт сверху и по бокам. Пока будете заниматься шоколадной глазурью, отправьте торт в холодильник на 30 минут.

Приготовление глазури для блинного торта по нашему рецепту с пошаговыми фото не составит никакого труда. И даже в домашних условиях сделать его вовсе не сложно. Смешайте все вышеуказанные ингредиенты для глазури в сотейнике, подогрейте их на медленном огне, хорошо перемешайте и полейте получившейся массой торт.

Перед подачей торт должен настояться, а глазурь застыть, поэтому отправьте готовый десерт еще раз в холодильник минимум на 1 час.

yandex_ad_2 Блинный торт с кофе

Этот рецепт блинного торта с уверенностью можно назвать упрощенной версией тирамису, так как в домашних условиях приготовить его сможет каждая хозяйка. А пошаговая инструкция с фото докажет, что, несмотря на свою простоту это десерт не сильно отличается от оригинального десерта тирамису.

Ингредиенты для блинов:

молоко — 0,7 л;

яйца — 2 шт. ;

мука — 400 г;

сахар — 2 ст. л. ;

эспрессо — 300 мл;

щепотка соли;

растительное масло — 20 г.

Ингредиенты для крема:

маскарпоне — 400 г;

жирные сливки — 200 мл;

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

Опять же приготовление начинается с блинов, а, вернее, приготовления теста. В первую очередь смешайте яйца с сахаром, затем к ним добавьте молоко и щепотку соли. В последнюю очередь постепенно введите муку, постоянно перемешивая тесто.

Не забудьте перед этим ее просеять через сито. Так, мука наберет воздуха и не превратится в комочки.

Если бы мы готовили обычный блинный торт, на этом приготовление можно было завершить, но, так как мы готовим тирамису, необходимо сварить кофе. А именно 300 мл эспрессо. Еще в горячем состоянии влейте его в тесто, после чего дайте остыть уже готовой массе.

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Время жарить блины. Разогрейте сковороду на среднем огне. Растительное масло можно влить в тесто или смазать им сковороду — результат будет тот же. Каждый блин жарьте до золотистости с двух сторон, затем снимайте со сковороды.

Пока блины остывают, займитесь приготовлением самого вкусного и простого крема для блинного торта, приготовить который можно за считаные минуты даже в домашних условиях. А весь секрет этого пошагового рецепта с фото заключается в том, что в его основе лежит сыр маскарпоне, который сам по себе является очень вкусным.

Смешайте охлажденные сливки с маскарпоне и приблизительно 50 г сахарной пудры. Если вы любите очень сладкие десерты, то можете добавить немного больше пудры.

Взбейте все ингредиенты до кремовой консистенции и дайте им немного охладиться.

Финальные шаги — собирайте торт из блинчиков, смазывая каждый слой кремом. Верхушку торта также обмажьте им и при желании украсьте какао. Так у вас получится десерт, внешне точь-в-точь похожий на тирамису. И не только внешне!

Венгерский торт из блинов

Рассмотрим рецепт закусочного блинного торта, который получится не менее вкусным и аппетитным. Данный перечень ингредиентов поможет вам приготовить традиционный венгерский торт, но вы можете изменять ингредиенты в начинке и придумывать свои рецепты.

Ингредиенты:

блинчики — 15 шт. ;

ветчина — 300 г;

яйца — 6 шт. ;

сливочное масло — 60 г;

сливки — 200 г;

зубчики чеснока — 2 шт. ;

сухари панировочные — 4 ст. л. ;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Приготовление блинов подробно рассмотрено в двух предыдущих рецептах, так что повторно описывать это мы не будем, а вы можете просто обратиться к тем рецептам. Единственный нюанс заключается в том, что в эти блины не нужно добавлять много сахара — будет достаточно 1-2 чайных ложек.

Теперь приступим к приготовлению начинки. Вымойте и разбейте яйца, разделяя желтки от белков. Ветчину мелко порежьте ножом или пропустите через крупную насадку мясорубки. К измельченной ветчине добавьте желтки.

Посолите и поперчите по своему вкусу. Чеснок измельчите в кашицу и также добавьте к ветчине. Влейте сливки и все тщательно перемешайте до однородной массы.

Очередь белков — их необходимо взбить миксером до воздушного состояния так, чтобы пики на них были устойчивыми. По частям вводите в общую массу взбитые белки, каждый раз все хорошо перемешивая кулинарной лопаткой.

Как и во всех рецептах с пошаговыми фото следующим шагом идет сборка блинного торта в домашних условиях. Каждый блин промазывайте начинкой и накладывайте их друг на друга. Готовый торт переместите на противень.

Украсить торт помогут панировочные сухари и сливочное масло. Второе необходимо растопить и полить им сверху торт, панировочными сухарями же просыпьте уже влажную поверхность.

Отправьте торт в духовой шкаф на 30 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово!