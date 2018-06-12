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Наш базилик
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Наш базилик 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Разные ароматы делают эту зелень незаменимой на кухне опытной хозяйки.
Вообще-то зеленью разнообразно душистый базилик можно считать условно. Потому что буквально зеленый он не всегда. Это хорошо известно любителям и знатокам кавказской кухни, уже привыкшим, что разные оттенки сине-фиолетового и бордового — это тоже про него. Итальянскую кухню также невозможно представить без базилика. Родиной знаменитого соуса песто (pesto) считается Лигурия на северо-западе страны. В окрестностях Генуи, региональной столицы, выращивают самый для него подходящий, как уверены местные жители, сорт этого растения. Вот его небольшие листики, сочные и упругие, действительно радикального зеленого цвета, и соус такой же, отчего многие потребители искренне уверены, что базилик всегда зеленый.
Своим ароматом эти листья обязаны эфирным маслам. На самом деле ароматов у них тоже много разных. Некоторые сорта напоминают популярные пряности — гвоздику, корицу, лавровый лист, душистый перец, встречаются мятные, анисовые и цитрусовые ноты. Тут уж дело вкуса, придется ознакомиться со всей доступной палитрой, чтобы выбрать подходящие варианты.
Два важных правила при кулинарном использовании этого замечательного растения. В свежем виде в любой еде его не должно быть слишком много, иначе все остальные ингредиенты просто потеряются на этом напористом фоне. В горячие же блюда эту травку нужно добавлять в самый последний момент — скажем, украсить суп уже в тарелке перед подачей. А так ни в чем себе не отказывайте, базилик подойдет к жареной рыбе, домашней пицце и пасте, омлету на завтрак. Он отлично сочетается со многими мясными блюдами, особенно стейками и шашлыками. Им же можно улучшить любой покупной соус и украсить свой собственный, домашней выделки.
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