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Как приготовить оригинальный омлет и что для этого нужно
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Как приготовить оригинальный омлет и что для этого нужно 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Простые, на первый взгляд, блюда всегда дают простор для творчества. Омлет как раз такой.
Первым делом нужно озаботиться правильным инструментом. Это легкомысленную яичницу можно быстренько изготовить в несерьезной сковородочке, а для качественного омлета очень важна солидная сковорода с толстым дном. А еще понадобятся яйца и фантазия, ведь новые омлеты, один другого вкуснее, можно придумывать хоть каждый день.
Многие все еще заливают начинку взбитыми яйцами прямо на сковородке. А ведь можно подмешать ее прямо в яичную массу. Или взбить белки и желтки раздельно. Вместо молока добавить нежирные сливки или немного куриного бульона. И брызнуть щепотку паприки для красоты и аромата.
Вот еще вечная кулинарная проблема даже для профессионалов: на каком масле жарить омлет? Однозначного ответа нет. Пробуйте разные варианты в поисках оптимального лично для себя. Некоторые ресторанные повара в таких случаях смешивают сливочное с оливковым.
В различных национальных кухнях свои достижения на эту тему. Испанская тортилья — это ведь тоже омлет, только очень большой и толстый. Его даже готовят часто на противне, а не на сковородке. Самые популярные версии — с луком, картошкой, ветчиной. Нарезанную на куски тортилью подают в барах как закуску к пиву или вину. И это как раз тот случай, когда блюдо в холодном виде может быть даже вкуснее, чем горячее. Те же испанцы сооружают многослойные омлеты, с разными начинками. Ничего особо сложного, но все ингредиенты нужно подготовить заранее, потому что готовить придется очень быстро, чтобы не остывало. Отдельно поджариваете несколько тонких омлетов — со шпинатом, грибами, ветчиной, еще чем-нибудь. Выкладываете их на тарелку аккуратной стопкой, перемежая слои каким-нибудь подходящим соусом вроде томатного, посыпаете измельченной петрушкой и нарезаете на порции вертикально. Выйдет вкусно и красиво, сами увидите!
Грамотная подача любого блюда вообще очень важна. Ваш омлет можно свернуть трубочкой и нарезать наискосок. Полить сметаной или соевым соусом. Посыпать молотым перцем или сахарной пудрой. Или вот еще неотразимый прием: капнуть темного до черноты масла из тыквенных семечек, так часто поступают хозяйки в австрийской Штирии.
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