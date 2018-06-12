Кыстыбый с картошкой по-татарски: рецепт с фото

Кыстыбый — очень вкусное традиционное татарское блюдо, рецепт, с пошаговыми фото которого подразумевает приготовление пресной лепешки с различными начинками. Сегодня мы рассмотрим кыстыбый с картошкой и то, как приготовить его действительно вкусно.

Классический рецепт

Начнем с самого простого пошагового фото-рецепта кыстыбыя с картошкой, а именно с классического варианта. В таком виде он возник и полюбился многим семьям десятки лет назад.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная — 280 г;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

яйца куриные — 1 шт. ;

сахар — 1 ст. л. ;

щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 0,5 кг;

молоко — 100 мл;

луковица — 1 шт. ;

сливочное масло — 1,5 ст. л.

Приготовление:

Этот рецепт начнем с приготовления начинки и ее главного ингредиента — картофеля. Вымойте, очистите и порежьте картофелины на крупные кубики. Положите картошку в кастрюлю с водой, подсолите и поставьте на медленный огонь вариться до мягкости.

yandex_ad_1 Когда картофель будет готов, слейте воду и, не давая ему остыть, измельчите в пюре при помощи блендера или обычной вилки. Чтобы это процесс был легче, вскипятите молоко и по частям добавляйте его в картошку, пока измельчаете ее. Сливочное масло немного растопите в микроволновой печи или на водяной бане и также добавьте в пюре.

Следующий ингредиент в начинке — репчатый лук. Очистите и нарежьте его на маленькие кусочки. В разогретую сковороду добавьте половину столовой ложки растительного масла, а потом и сам лук. Жарьте его до прозрачности. Перемешайте лук и готовое пюре. Начинка готова.

Теперь делаем тесто. Разбейте в чистую тарелку яйцо, влейте в него немного подогретого молока, подтопленное сливочное масло и добавьте сахарный песок. Добавьте буквально щепотку соли и все тщательно перемешайте в однородную массу.

Отдельно просейте всю муку и только после этого начинайте добавлять ее в тесто. Так как муки много, делать это лучше частями. В конце тесто придется замешивать руками, поскольку оно станет довольно плотным.

Отложите тесто в сторону. Накройте его полотенцем и дайте ему настоять приблизительно 30 минут. Время раскатывать тесто и делать лепешки. Для этого немного присыпьте стол мукой и скатайте из теста толстую колбаску. Из указанных ингредиентов у вас получится колбаска, разделить которую нужно на 12 частей.

Согласно пошаговому рецепту с фото, кыстыбый с картошкой делается на основе лепешек диаметром около 15 см. Поэтому каждую из 12 частей вам нужно раскатать до такого диаметра. Разогрейте сковороду и, не добавляя масла, обжарьте каждую лепешку с 2 сторон. На среднем огне приготовление каждой части займет порядка 3 минут.

Собираем кыстыбый. На половину лепешки выложите начинку, второй частью прикройте ее. Эти лепешки не должны разворачиваться, поэтому дополнительно скреплять их чем-то по краям не нужно.

Перед подачей на стол смажьте кыстыбый растопленным сливочным маслом для еще более аппетитного внешнего вида.

yandex_ad_2 Кыстыбый с картошкой и грибами

Этот пошаговый рецепт с фото для тех, кто любит кыстыбый с картошкой, но в то же время хочет немного разнообразить это блюдо. Грибы прекрасно справятся с этой задачей. А также этот рецепт примечателен тем, что в его составе нет яиц, поэтому способ приготовления теста немного изменен.

Ингредиенты для теста:

мука — 300 г;

вода — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 1 ст. л. ;

соль.

Ингредиенты для начинки:

грибы шампиньоны — 300 г;

средние картофелины — 6 шт. ;

сливочное масло — 70 г;

луковица — 1 шт. ;

соль — по вкусу;

перец — по желанию.

Приготовление:

Для теста сначала смешайте сухие ингредиенты, то есть муку и щепотку соли. Затем влейте воду и подсолнечное масло.

Все тщательно перемешайте. В итоге у вас должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам, но в то же время держит свою форму. При необходимости для получения нужной консистенции добавьте немного большее количество муки, чем указано в перечне продуктов.

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Обычно на замес теста для кыстыбыя уходит порядка 10 минут. По истечении времени оберните тест пищевой пленкой и дайте ему «отдохнуть», пока вы занимаетесь начинкой.

Для приготовления начинки сначала займитесь картофелем — вымойте его, очистите от кожуры, порежьте на произвольные кубики небольших размеров и поставьте вариться на небольшом огне. Спустя 10 минут после того, как вода закипит, немного подсолите картофель. Снимите с плиты и слейте воду после полного размягчения картофеля.

Промойте шампиньоны под проточной водой и нарежьте их на собственное усмотрение в зависимости от того, какие кусочки (большие или маленькие) вы хотите видеть начинке.

Лук очистите, и нарежьте на небольшие кусочки. Смешайте шампиньоны с луком на одной сковороде и поджарьте их с небольшим количеством масла до золотистости лука. Посолите и поперчите грибы по собственному желанию.

Добавьте в горячий картофель немного сливочного масла и растолките его при помощи вилки или блендера на небольшой скорости. Но не переусердствуйте!

Смешайте грибную массу с картофельным пюре, попробуйте на вкус и, если понадобится, добавьте ещё соли. Тем временем тесто достаточно настоялось и можно начинать делать из него лепешки. Для этого раскатайте тесто в толстый жгут и, отщипывая от него небольшие кусочки, раскатывайте их до толщины в 1,5 мм. Лепешки должны получиться размером с блюдце.

Снова перемещаемся к плите. Разогрейте сковороду на среднем огне и жарьте каждую лепешку с обеих сторон в течение 2 минут. Смазывать сковороду растительным маслом не нужно. А вот сразу после того как вы сняли лепешку с огня, ее нужно смазать сливочным маслом. Если этого не сделать, то при сворачивании лепешки могут разломаться пополам.

Когда процесс жарки завершится, мысленно разделите каждую лепешку на 2 части и на любую из них положите начинку.

Второй частью закройте ее. Таким простым способом вы формируете кыстыбый с картофелем, приготовление которого до встречи с этим пошаговым рецептом с фото многим казалось сложным.

Кыстыбый можно есть как в холодном, так и в теплом виде. Если вы предпочитаете второй вариант, а лепёшки уже успели остыть, то блюдо можно разогреть на сковороде или в духовке при температуре 180 градусов.