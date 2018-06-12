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В День России праздничное меню военнослужащих ЦВО разнообразят фруктами и шоколадом
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В День России праздничное меню военнослужащих ЦВО разнообразят фруктами и шоколадом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В меню будут включены свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или соответствующие конфеты, печенье, вафли или пряники.
В День России, во всех соединениях и воинских частях ЦВО состоятся праздничные обеды. Для того чтобы поднять настроение солдатам и сержантам командиры совместно с представителями аутсорсинговых компаний организуют приготовление блюд улучшенного ассортимента с выдачей дополнительного питания.
В меню будут включены свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или соответствующие конфеты, печенье, вафли или пряники.
Праздничное меню в День России будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.
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