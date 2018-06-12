В День России праздничное меню военнослужащих ЦВО разнообразят фруктами и шоколадом

В меню будут включены свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или соответствующие конфеты, печенье, вафли или пряники.

В День России, во всех соединениях и воинских частях ЦВО состоятся праздничные обеды. Для того чтобы поднять настроение солдатам и сержантам командиры совместно с представителями аутсорсинговых компаний организуют приготовление блюд улучшенного ассортимента с выдачей дополнительного питания.

В меню будут включены свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или соответствующие конфеты, печенье, вафли или пряники.

Праздничное меню в День России будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.