Овсяные крекеры

Хрустящие крекеры из цельнозерновой муки с овсянкой.

Ингредиенты

Цельнозерновая мука 220 г овсянка 50 г соль 1 щепотка

сода 1 щепотка

сливочное масло 3 ст. л.

мед 1 ст. л.

кефир 200 мл Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Муку и овсянку всыпьте в миску, добавьте соль и соду, хорошо перемешайте. Сделайте в центре углубление, влейте в него кефир, растопленное масло и подогретый мед. Замесите тесто, не липнущее к рукам.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и тонко раскатайте. Формочками вырежьте печенья, выложите их на смазанный маслом противень и наколите вилкой. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20-25 минут.