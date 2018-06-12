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Овсяные крекеры
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Овсяные крекеры 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хрустящие крекеры из цельнозерновой муки с овсянкой.
Ингредиенты
Цельнозерновая мука 220 г  овсянка 50 г  соль 1 щепотка
сода 1 щепотка
сливочное масло 3 ст. л.
мед 1 ст. л.
кефир 200 мл  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Муку и овсянку всыпьте в миску, добавьте соль и соду, хорошо перемешайте. Сделайте в центре углубление, влейте в него кефир, растопленное масло и подогретый мед. Замесите тесто, не липнущее к рукам.
Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и тонко раскатайте. Формочками вырежьте печенья, выложите их на смазанный маслом противень и наколите вилкой. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20-25 минут.
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