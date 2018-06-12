Овсяные крекеры 

Хрустящие крекеры из цельнозерновой муки с овсянкой.
Ингредиенты
Цельнозерновая мука 220 г овсянка 50 г соль 1 щепотка
сода 1 щепотка
сливочное масло 3 ст. л.
мед 1 ст. л.
кефир 200 мл Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Муку и овсянку всыпьте в миску, добавьте соль и соду, хорошо перемешайте. Сделайте в центре углубление, влейте в него кефир, растопленное масло и подогретый мед. Замесите тесто, не липнущее к рукам.
Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и тонко раскатайте. Формочками вырежьте печенья, выложите их на смазанный маслом противень и наколите вилкой. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20-25 минут.