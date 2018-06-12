Французские тосты с апельсином 

Французские тосты — одно из самых популярных блюд для завтрака в мире.
Ингредиенты
Хала (сдобный хлеб) 4 ломтика
яйцо 1 шт сахар 1 ст. л.
молоко 70 мл апельсиновый сок 30 мл апельсиновая цедра по вкусу
сливочное масло для жарки
Способ приготовления
Взбейте яйцо венчиком. Влейте молоко и апельсиновый сок. Добавьте сахар и цедру. Взбейте до однородности.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Опустите ломтики халы в яично-молочную смесь (примерно на полминуты с каждой стороны), чтобы хлеб пропитался жидкостью.
Растопите масло в сковороде. Обжарьте тесты по паре минут с каждой стороны до золотистого цвета. Посыпьте сахаром и корицей. Подавайте сразу.
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