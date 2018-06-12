Рецепты здоровья: крапива от радикулита и ревматизма

Много пользы может принести распространенный жгучий сорняк — крапива. Препараты этого растения обладают противовоспалительным, желчегонным, мочегонным, тонизирующим, кровоостанавливающим, иммуностимулирующим действием; крапива активизирует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы.

Крапива — очень полезный сорняк

Перечень заболеваний, при которых народная медицина использует крапиву, весьма обширен, и мы еще не раз обратимся к целебным свойствам этого растения. Сегодня речь пойдет о рецептах от радикулита и ревматизма. Учтите, что крапива имеет противопоказания. Нельзя принимать внутрь ее препараты при повышенной свертываемости крови и склонности к образованию тромбов; гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока; женщинам — при кровотечениях, связанных с любыми опухолями матки или придатков; желательно воздержаться от использования крапивы при атеросклерозе и гипертонии.

Сок крапивы при ревматизме

Свежую крапиву хорошо промыть, ошпарить кипятком, измельчить и отжать через хлопчатобумажную ткань. Хранить сок в холодильнике не дольше 2-3 дней. Принимать по 1 ст.ложке 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды, при хорошей переносимости увеличить дозировку (до 6 ст.ложек в день).

Компрессы из крапивы при радикулите

Для компрессов можно применять как крапиву двудомную, так и крапиву жгучую, используя ошпаренную траву или настой. Для приготовления настоя 2 ст.ложки измельченной крапивы (лучше свежей) залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Смочить в настое хлопчатобумажную ткань, наложить на больное место, укутать. Делать компрессы 1-2 раза в день на 1,5-2 часа.

Настойка крапивы (наружное)

2 ст.ложки измельченной свежей крапивы залить 250 мл водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 5-7 дней, процедить. Натирать больную спину при радикулите и остеохондрозе 1-2 раза в день.

Сбор с крапивой и багульником при ревматизме

Смешать сушеное измельченное сырье:

15 г травы крапивы жгучей,

25 г травы багульника болотного.

Залить смесь в термосе 1 л кипятка, настаивать в течение 8 часов, процедить. Принимать 4-5 раз в день после еды по 100 мл. Курс — 7 дней. Важно! Багульник болотный — ядовитое растение, превышение дозировки может вызвать головную боль и воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. При появлении любых неприятных симптомов следует незамедлительно прекратить прием препарата. Вам также могут быть интересны публикации:

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