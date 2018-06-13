5 потрясающих блюд из клубники, которые понравятся даже гурманам

На самом деле настоящую клубнику сейчас очень сложно найти, менее прихотливые крупные сорта земляники садовой заняли ее место на грядках. Но, раз уж вы зашли на эту страничку в поисках вкусных ягод, шеф-повар и продавец расскажут вам, как правильно выбирать и хранить клубнику, а мы дадим несколько рецептов «земляничных» блюд.

Как выбирать и хранить клубнику

При покупке клубники обязательно следует знать сорт выбираемой ягоды и обращать внимание на ее размер, так как слишком большие ягоды, скорее всего, искусственно выращенные, безвкусные и накачены водой или различными химикатами для скорейшего ее созревания. Так что, если сорт клубники не подразумевает ее большие размеры, то такую ягоду брать не стоит.

По цвету клубника должна быть яркой и насыщенной, без пятен, последние могут возникнуть в связи с началом процесса гниения. Слишком темный цвет ягод указывает на чрезмерную обработку химическими удобрениями, например, селитрой — нитратным удобрением, а белый кончик ягоды или зеленовато-белые пятна — на ее незрелость.

Ягоды не должны быть мятыми, склизкими и липкими — если вы видите такую клубнику на прилавке, смело обходите ее стороной. Клубника должна быть сухой, в идеале в открытых или «дышащих» контейнерах (со специальными отверстиями).

Зрелая клубника обладает ярко выраженным, сладким ароматом, при этом никаких посторонних запахов быть не должно.

И обязательно обратите внимание и на черенок ягоды — если он желтый и сухой, это значит, что клубника собрана давно, такую брать не стоит. Ягоду без хвостиков лучше не брать.

Также с собой можно носить аппарат для измерения нитратов в овощах и фруктах. Прибор легок в использовании: необходимо ввести щуп в продукт и нажать «ок», измерение займет около трех секунд, а в зависимости от результата экран станет зеленым, желтым или красным — по принципу светофора (нормы содержания нитратов для всех продуктов уже внесены в память нитрат-тестера).

Хранить ягоды нужно в открытых контейнерах и не мыть всю сразу, а лишь столько, сколько сможете съесть за один раз.

Чизкейк шар Вам понадобится:

Для йогуртового мусса (4 порции):

Сливки 38% 200 г Сливочный сыр 110 г Сахар 120 г Йогурт 250 г Желатин 35 г Мармеладная начинка:

Пюре ягодное 500 г Вода 150 г Сахар 100 г Пектин 10 г Агар-агар 5 г Для глазури:

Вода 200 г Желатин 30 г Сироп глюкозы 70 г Глазурь желейная Новогель нейтральная 100 г Сахар 150 г Шоколад белый 500 г Для бисквита:

Мука 200 г Масло сливочное 200 г Сахар 200 г Яйца 6 шт Разрыхлитель 10 г Для украшения:

Малина 30 г Клубника 30 г Голубика 30 г Мандарин 60 г Фисташковая крошка 8 г Приготовление:

Сделать мармелад: все ингредиенты перемешать, варить до консистенции, напоминающей густой кисель. Разлить по формам, заморозить. Сделать корж: масло сливочное соединить с сахаром, взбить до бела, затем добавить яйца по 1 штуке, тщательно взбивая. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Выложить массу на противень ровным слоем и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов в течение 8 минут. Сделать глазурь: воду соединить с сахаром, сиропом глюкозы, нейтральным гелем и довести до кипения. Затем влить в шоколад, размешать, добавить желатин, добавить пищевой краситель на ваше усмотрение и процедить. Сделать йогуртовый мусс: сливочный сыр соединить с сахаром, немного размять. Затем добавить сливки и йогурт, взбить в миксере до пышности. В пышную массу добавить желатин, тщательно перемешать. Разлить по формам, положить мармелад в центр, немного притопив его в йогуртовом муссе и заморозить. Вырезать круг из коржа, поставить полученный шар на корж, глазировать йогуртовый шар чуть теплой глазурью. В тарелку для подачи выложить свежие ягоды и мандарин, сверху поставить шар на бисквите, посыпать фисташковой крошкой и подавать к столу.

Вам понадобится:

Основа гаспаччо — 200 г Сыр страчателла — 30 г Мясо краба — 60 г Огурец — 10 г Масло зеленое — 5 г Петрушка — 1 г Хлеб швейцарский — 1 шт Для приготовления основы:

Узбекские помидоры — 700 г Клубника свежая — 250 г Масло оливковое — 50 г Перец чили — 2 г Соль — 1 г Вода — 100 г Соус шрирача — 5 г Сок лайма — 15 г Все ингредиенты крупно нарубить, перемешать и дать постоять при комнатной температуре до появления сока. Затем взбить в брендере.

Приготовление:

В глубокую тарелку выложить страчателлу, слайсы огурца, нарезанную на кусочки клубнику, мясо краба и сбрызнуть все зеленым маслом. Подавать тарелку и основу гаспаччо отдельно в соуснике. Заправить непосредственно перед гостем.

Клубника — мацони

от Мамия Джоджуа, шеф-повара ресторана Казбек

Вам понадобится:

Молоко — 60 мл Мацони — 60 мл Пюре клубники — 60 мл Сироп корицы — 30 мл Лед — 4-5 кубиков

Приготовление:

В витамикс (профессиональный блендер) налить молоко, мацони и пюре клубники. Перемешиваем их в течение 0, 5 мин. Затем добавляем сироп корицы, лед и все вместе перемешиваем в витамиксе в течение 1, 5 мин. Украсить листочком мяты и ягодкой клубники.

от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «Джонджоли»

Вам понадобится:

(на 3 порции)

Мука пшеничная — 200 г Яйца — 6 шт.

Сахар — 200 г Разрыхлитель для теста — 8 г Ванилин — 3 г Сахарная пудра — 180 г Сметана (30%) — 1175 г Клубника — 66 г Клубничный сироп — 21 мл Приготовление:

В дежу миксера выложить яйца и сахар. Взбить венчиком на больших оборотах до однородной пышной и густой пены. Муку просеять и смешать с разрыхлителем и ванилином. В яйца с сахаром в 2 захода ввести просеянную муку, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой (чтобы не осело), до однородной массы без комков. Полученную массу вылить в круглую форму, разровнять лопаткой и запекать 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Дать остыть. Приготовить крем. В чашу для миксера добавить сметану и, вводя сахарную пудру, взбить до пышной массы. С помощью кулинарного кольца (d = 6,5 см) вырезать из выпеченного теста 9 коржей цилиндрической формы высотой 4 см. Затем с каждого вырезанного кружка срезать верхнюю и нижнюю корки, а сам бисквит разрезать вдоль на 3 пластины. Клубнику (1/3 часть) нарезать мелким кубиком 0,2 х 0,2 см и смешать с сиропом. Остальные ягоды нарезать тонкими слайсами толщиной 0,1-0,2 см. Каждая порция оформляется так. Взять 3 пластины бисквита. На 1 корж выложить клубнику с сиропом, затем слой крема. Накрыть вторым коржом, опять клубника с сиропом и крем. Верхний корж обмазать кремом, разровнять поверхность и украсить слайсами клубники. Перед употреблением поставить порции в холодильник на 4 часа, чтобы коржи пропитались кремом.

Пицца со страчателлой и клубникой

от Николая Баксана, шеф-повара ресторана Zotman Pizza Pie Вам понадобится:

Мука (высший сорт) — 300 г Вода — 300 мл Сахар — 10 г Соль — 5 г Дрожжи (сухие) — 3 г или просто основа для пиццы

Для соуса:

Помидоры (средние) — 2 шт.

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Соль, перец — по вкусу

Для начинки:

Томатный соус — 120 г Клубника — 70 г Страчателла — 100 г Базилик — 5 г Крем бальзамик — 10 г Оливковое масло — 5 г Приготовления теста (если вы не хотите просто купить для него основу):

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.

Приготовления соуса:

Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.

Текст: Юлия Лукьянова

Фото: Shutterstock, архивы ресторанаов