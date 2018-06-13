В Гуанси-Чжуанском АР готовят разноцветные цзунцзы 

Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.
Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.
Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.
Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.
Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.
Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР/, 12 июня /Синьхуа/ — В преддверии праздника Дуаньу жители уезда Жунъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ готовят уникальные цзунцзы из клейкого риса, окрашенного в различные цвета с помощью сока растений.
Цзунцзы получаются не только яркими и красивыми, но и очень ароматными и вкусными.