Таджикистан переходит на собственное производство куриного мяса

Таджикистан больше не будет импортировать куриные яйца. Страна полностью перешла на собственное производство. По всей республике открываются птицефермы — завозится новое оборудование. Корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода побывал на одной из фабрик и оценил качество местной продукции.

Породистые несушки, идеальные условия содержания — и вот результат: производительность на этой фабрике 90%. То есть 90 кур из ста каждый день откладывают яйца. Такие цифры рекорд, их добились всего за год.

«Наша ферма создана на основе программы импортозамещения, поэтому мы постоянно увеличиваем производство, улучшаем их качество. Последние яйценосцы мы привезли из Свердловской области. В месяц мы теперь выдаем до 2,5 миллиона яиц», — отметил технолог птицефермы Абдухолик Амиршоев.

Местные яйца экологически чистые: вредных добавок в кормах нет. Смеси производят сами, в них 14 ингредиентов, в том числе зерна пшеницы и кукурузы, необходимые аминокислоты и кальций. Такие яйца вкуснее — покупатели уже отдают предпочтение отечественному продукту. Поэтому и производство наращивают: 80 миллионов штук за пять месяцев — это на 20% больше, чем в прошлом году. Такие темпы позволили республике практически полностью отказаться от импорта.

«Теперь могут появиться новые фермы, конкуренции между местными будет больше, и нам нужно держать планку», — указал технолог птицефермы Абдухолик Амиршоев. Следующее в очереди на импортозамещение куриное мясо. В этом году его в стране произвели 570 тонн, это на четверть больше прошлогоднего показателя. Хотя это далеко от конкуренции с иностранными производителями. Но для рынка — уже ощутимо.

«Появились грудки, крылышки, окорок, филе и тушка. Мы уже отказались от ряда иностранных брендов», — отметил продавец Манучехр Шеров.

Сейчас на рынке больше всего бразильской продукции. Несмотря на то, что она едет издалека, стоит значительно дешевле. Правда, это сказывается на вкусовых качествах.

«Таджикскую курицу берем для домашнего приготовления, она более вкусная, с плотным мясом. А бразильская красивая на вид, ее готовим на каких-то праздниках как украшение стола», — рассказал покупатель Тоир Бобоев.

В прошлом году в стране восстановили работу шесть птицеферм. А до конца этого хотят поставить рекорд по производству кур и яиц. В ближайших планах не только полностью отказаться от импорта, но и перейти на экспорт.

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