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Эксперты Роскачества признали «Кунгурское» масло одним из лучших в стране
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Эксперты Роскачества признали «Кунгурское» масло одним из лучших в стране 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
«Российская система качества» (Роскачество) провела экспертизу сливочного масла с м.д.ж. 72,5%. Из 82 участвующих торговых марок только 19 получили высокую оценку. Одним из лучших было признано сливочное масло «Кунгурское», которое получило наивысший балл — 5,5.
Масло «Кунгурское» производится на Кунгурском молкомбинате. Оно приготовлено из натуральных сливок, не содержит красителей, консервантов и растительных жиров. Качество сливочного масла «Кунгурское» обеспечивается за счет тщательного выбора сырья. Для производства масла используется свежее коровье молоко, которое на завод поставляется из экологически чистых районов нашего региона. Безопасность сырья на предприятии строго контролируется во время приемки по целому перечню показателей. Если молоко не соответствует требованиям качества компании, его отправляют обратно поставщику. Качество готового продукта проверяют в лаборатории завода до его отправки в торговые сети.
АО «Молкомбинат Кунгурский» является одним из крупнейших производителей молочной продукции в регионе. На заводе выпускают 57 наименований продуктов: сливочное масло, молоко, кефир, творог, сметану, ряженку, сыворотку, биойогурт и биокефир. Комбинат оснащен оборудованием передовых европейских фирм и собственным лабораторным комплексом. Предприятие соответствует мировым требованиям пищевой безопасности (имеет международный сертификат FSSC 22000). В производстве продукции используется натуральное сырое молоко, которое проходит щадящую обработку, позволяющую сохранить все полезные свойства и натуральный вкус.
Подробно с результатами исследования Роскачества можно ознакомиться на официальном сайте организации Roskachestvo.gov.ru.
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