Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская , за успехами которой следят более 100 тыс. подписчиков в Instagram, рассказала, можно ли есть молочные продукты при похудении, и поделилась «правильными» рецептами любимых блюд.

Завтрак

Пирожное из овсяных панкейков

Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Кокосовое молоко — 50 мл. Фитпарад — 1 пакетик Разрыхлитель на кончике ножа

Для крема: Кокосовые сливки — 30 мл. Ягоды — 30 г. Мята

Взбейте яйцо с кокосовым молоком. Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, фитпарад и хорошо перемешайте. Выпекайте панкейки на сухой сковороде без добавления масла. Для крема взбейте кокосовые сливки с клубникой и веточкой мяты. Сложите панкейки друг на друга, смазывая каждый из них кремом. Приятного аппетита!

Совет! При похудении можно употреблять молоко, но необходимо соблюдать меру: в нем содержится лактоза — быстрый углевод. У некоторых (не у всех) при употреблении молочных продуктов ухудшается качество тела и наблюдается отечность — следите за этим. Я предпочитаю растительное молоко: кокосовое, миндальное, соевое. Добавляю в кофе, каши, супы-пюре.

Перекус

Банановый кекс с орехами

Бурый рис — 40 г. Банан –1/2 шт. Яйцо — 1 шт. Творог — 50 г. Крахмал — 3 г. Разрыхлитель — 1 ч.л. Орехи — 20 г. Лимонный сок Ваниль Кокосовые сливки Подсластитель

Бурый рис измельчите в кофемолке до состояния порошка. Банан разомните вилкой. Яйцо взбейте с кокосовыми сливками и ванилью. Разрыхлитель погасите уксусом. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты и выложите их в форму для запекания, а затем отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачковая запеканка с гречкой

Куриная грудка — 100 г. Цукини — 50 г. Гречнеая крупа — 20 г. Яйцо — 1 шт. Белок — 1 шт. Нежирный сыр — 15 г. Миндальное молоко Прованские травы

Гречку отварите до полуготовности, а цукини натрите на крупной терке. Грудку нарежьте небольшими кусками и обжарьте на сухой сковороде. Затем смешайте гречку с цукини и яйцом. Часть выложите на дно формы для запекания. Следующий слой — куриная грудка. Последний — снова смесь из гречки и цукини. Белок взбейте с миндальным молоком, тертым сыром и прованскими травами. Залейте запеканку и отправляйте в духовку на 30 минут.

Перекус

Суп-пюре из чечевицы

Чечевица — 30 г. Морковь — 30 г. Куриное филе — 50 г. Кокосовые сливки Зелень

Морковь и чечевицу отварите до готовности. Грудку обжарьте на сухой сковороде. Поместите все в блендер, добавьте немного овощного бульона, кокосовые сливки и измельчите. Подавайте с рубленой зеленью.

Рыбные котлеты с овощами-гриль

Филе белой рыбы — 100 г. Яйцо — 1 шт. Лук — 10 г. Зелень Специи

Измельчите в блендере рыбное филе с добавление лука, яйца, зелени и специй. Сформируйте котлеты и запекайте их в духовке 20 минут. Подавайте с овощами-гриль.