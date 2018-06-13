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Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская, за успехами которой следят более 100 тыс. подписчиков в Instagram, рассказала, можно ли есть молочные продукты при похудении, и поделилась «правильными» рецептами любимых блюд.
Завтрак
Пирожное из овсяных панкейков
Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Кокосовое молоко — 50 мл. Фитпарад — 1 пакетик Разрыхлитель на кончике ножа
Для крема: Кокосовые сливки — 30 мл. Ягоды — 30 г. Мята
Взбейте яйцо с кокосовым молоком. Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, фитпарад и хорошо перемешайте. Выпекайте панкейки на сухой сковороде без добавления масла. Для крема взбейте кокосовые сливки с клубникой и веточкой мяты. Сложите панкейки друг на друга, смазывая каждый из них кремом. Приятного аппетита!
Совет! При похудении можно употреблять молоко, но необходимо соблюдать меру: в нем содержится лактоза — быстрый углевод. У некоторых (не у всех) при употреблении молочных продуктов ухудшается качество тела и наблюдается отечность — следите за этим. Я предпочитаю растительное молоко: кокосовое, миндальное, соевое. Добавляю в кофе, каши, супы-пюре.
Перекус
Банановый кекс с орехами
Бурый рис — 40 г. Банан –1/2 шт. Яйцо — 1 шт. Творог — 50 г. Крахмал — 3 г. Разрыхлитель — 1 ч.л. Орехи — 20 г. Лимонный сок Ваниль Кокосовые сливки Подсластитель
Бурый рис измельчите в кофемолке до состояния порошка. Банан разомните вилкой. Яйцо взбейте с кокосовыми сливками и ванилью. Разрыхлитель погасите уксусом. Орехи измельчите. Смешайте все ингредиенты и выложите их в форму для запекания, а затем отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Кабачковая запеканка с гречкой
Куриная грудка — 100 г. Цукини — 50 г. Гречнеая крупа — 20 г. Яйцо — 1 шт. Белок — 1 шт. Нежирный сыр — 15 г. Миндальное молоко Прованские травы
Гречку отварите до полуготовности, а цукини натрите на крупной терке. Грудку нарежьте небольшими кусками и обжарьте на сухой сковороде. Затем смешайте гречку с цукини и яйцом. Часть выложите на дно формы для запекания. Следующий слой — куриная грудка. Последний — снова смесь из гречки и цукини. Белок взбейте с миндальным молоком, тертым сыром и прованскими травами. Залейте запеканку и отправляйте в духовку на 30 минут.
Перекус
Суп-пюре из чечевицы
Чечевица — 30 г. Морковь — 30 г. Куриное филе — 50 г. Кокосовые сливки Зелень
Морковь и чечевицу отварите до готовности. Грудку обжарьте на сухой сковороде. Поместите все в блендер, добавьте немного овощного бульона, кокосовые сливки и измельчите. Подавайте с рубленой зеленью.
Рыбные котлеты с овощами-гриль
Филе белой рыбы — 100 г. Яйцо — 1 шт. Лук — 10 г. Зелень Специи
Измельчите в блендере рыбное филе с добавление лука, яйца, зелени и специй. Сформируйте котлеты и запекайте их в духовке 20 минут. Подавайте с овощами-гриль.
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