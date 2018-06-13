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С ложкой и подстаканником: на самарском ж/д вокзале установили памятник стакану
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С ложкой и подстаканником: на самарском ж/д вокзале установили памятник стакану 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В преддверии мундиаля в Самаре появился новый арт-объект. Памятник стакану установили в холле железнодорожного вокзала. Об этом 63.ru сообщил очевидец.
— На ж/д вокзале появился гигантский стакан — с подстаканником и чайной ложкой. Его только что открыли, — рассказал житель Самары.
Сейчас в здании самарского вокзала идет масштабная реконструкция. Ее планируют закончить в ближайшее время. Речь идет о капитальном ремонте платформ, тоннелей и сходов, замене освещения, модернизации системы безопасности и благоустройстве привокзальной площади.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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