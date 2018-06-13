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Иван Туберозов: «Птеродактиля с зеленым мясом мы сварили и съели»
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Иван Туберозов: «Птеродактиля с зеленым мясом мы сварили и съели» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Недавно привезли из деревни, где живет теща, куриное мясо — нормальные деревенские куры, благополучно выращенные без химии, антибиотиков, гормонов и прочего. Вот только птицы какие-то особенные — птеродактили размером с индюка. Говорят, порода мясная, вывели, дескать, специально. На выходных решили сварить, смотрим на мясо, ба! — а грудинка-то зеленоватая. Причем курица наша, свежая.
Сначала грешили на корм, думали, может там была химия, которая спровоцировала такой эффект. Есть, кстати сразу перехотелось, зеленоватое мясо, знаете ли, но и выбрасывать было жаль. В общем, начали гуглить и выяснили вот что: оказывается, дело не в химии, а зеленоватый оттенок — это обычные синяки. Из-за того, что породу выводили специально под мрачнейшее прозябание в клетке, на воле такие птицы с трудом передвигаются и постоянно падают на грудь, набивая синяки. Видимо, у кур нарушены некие пропорции, и масса их тела не соответствует развитию конечностей, от чего происходят эксцессы. Как-то жутко стало. Вроде и деревенская курица, а все равно, ведь, какая-то не такая, с зеленоватой грудкой. Впрочем, объяснение нас более-менее удовлетворило, и птеродактиля с зеленым мясом мы сварили и съели.
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