Что могут есть только миллионеры

Вы неравнодушны к дорогим машинам? Или вам по вкусу роскошные особняки? Возможно, вам нравится тратить деньги на дизайнерскую одежду? Каждый человек имеет свою маленькую слабость, и для кого-то самое большое наслаждение — пообедать в изысканном ресторане, заказав экзотические блюда. И вот несколько таких блюд, которые могут себе позволить исключительно миллионеры.

1. Картофель сорта La Bonnotte. Цена за килограмм — более 500 долларов. Картофель выращивают только на небольшом французском острове Нуармутье в Атлантическом океане.

2. Молоко мышей, в организм которых внедрён человеческий ген. Цена за 1 литр — примерно 23 000 долларов. Оно используется в детском питании и при производстве лекарств.

3. Хлеб Roquefort and Almond Sourdough Bread. Буханка стоит 25 долларов. Хлеб создаётся шеф-поваром, который держит в секрете рецепт, но известно, что в составе есть сыр с плесенью. Купить самый дорогой в мире хлеб можно только в Лондоне.

4. Аргановое масло. За 100 мл просят 300 долларов. Масло добывается из аргании, это растение культивируется только в Марокко, в других странах его вырастить не удаётся.

5. Трюфель. Этот гриб давно известен как невероятно дорогой деликатес, цена может доходить до 8 000 долларов за килограмм. Самый ценный сорт трюфелей «Белый бриллиант» растёт только в итальянской провинции Пьемонт.