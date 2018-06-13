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Рецепт дня: Шоколадно-творожный смузи
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Рецепт дня: Шоколадно-творожный смузи 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Правильное питание предполагает большое количество питья. Но вы ошибаетесь, если думаете, что пить можно только воду. Питательные и сытные смузи — идеальный завтрак, да и вообще отличная альтернатива полноценному приему пищи. Их приготовление не займет много времени, а «выпить» свой обед или ужин можно везде. А, например, этот смузи — настоящая находка для сладкоежек: он очень питательный и невероятно вкусный, настоящий шоколадный коктейль!
Что потребуется:
1/2 стакана творога
2 ст. л. орехов (любых)
1 ст. л. какао
1 стакан ряженки
В кофемолке измельчите орехи. Особенно хорошо «звучат» в этом смузи грецкие орехи и фундук.
Смешайте ряженку, мягкий творог и сухие ингредиенты и взбивайте в блендере, пока масса не станет однородной и воздушной.
А если вы хотите сделать напиток еще более десертным — дополните его шоколадной стружкой. Для этого потрите пару долек горького шоколада на крупной терке и посыпьте крошками напиток.
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