Рецепт дня: Шоколадно-творожный смузи

Правильное питание предполагает большое количество питья. Но вы ошибаетесь, если думаете, что пить можно только воду. Питательные и сытные смузи — идеальный завтрак, да и вообще отличная альтернатива полноценному приему пищи. Их приготовление не займет много времени, а «выпить» свой обед или ужин можно везде. А, например, этот смузи — настоящая находка для сладкоежек: он очень питательный и невероятно вкусный, настоящий шоколадный коктейль!

Что потребуется:

1/2 стакана творога

2 ст. л. орехов (любых)

1 ст. л. какао

1 стакан ряженки

В кофемолке измельчите орехи. Особенно хорошо «звучат» в этом смузи грецкие орехи и фундук.

Смешайте ряженку, мягкий творог и сухие ингредиенты и взбивайте в блендере, пока масса не станет однородной и воздушной.

А если вы хотите сделать напиток еще более десертным — дополните его шоколадной стружкой. Для этого потрите пару долек горького шоколада на крупной терке и посыпьте крошками напиток.