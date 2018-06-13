Где найти вкусные рецепты без сахара?

Банановый кекс с орехами пекан, шоколадные трюфели, лимонно-оливковый торт с ежевикой, фисташками и кардамонно-кокосовым кремом без единого грамма рафинированного сахара — топ-модель Анастасия Хозисова делится волшебными рецептами в своей новой книге.

Сладкие десерты, которые не портят фигуру и понравятся тем, кто забоится о своем здоровье, — все это звучит, как мечта. Но с книгой «Просто Dolce. Сладкие рецепты #безсахара» топ-модели и шеф-повара Анастасии Хозисовой она станет реальностью.

Анастасия не предлагает нам совсем отказаться от глюкозы. «Глюкоза — основной элемент питания клеток. Но вместо того, чтобы получать ее из рафинированного сахара, нужно научиться использовать натуральные сахарозаменители и есть много сезонных овощей и фруктов», — рассказывает автор. В новой книге вы сможете найти более 40 рецептов вкусных и полезных блюд без сахара, а также подробный и доступный рассказ обо всех натуральных сахарозаменителях.

Теперь худеть станет намного проще!