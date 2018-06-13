Ямальцы потянулись в лес за сезонным деликатесом

В большинстве регионов России сезон сбора березового сока закончился еще в начале мая, а на Ямале он только начался.

В наших широтах березового сока совсем мало, да и больших деревьев, которые дают его литрами, раз-два и обчелся. Но утолить жажду можно. Время для сбора — несколько недель, когда тает снег и набухают почки. На Ямале в этом году сезон выпал на начало июня.

Для добычи сока знатоки советуют выбирать деревья, которые в диаметре не менее 20 сантиметров (на уровне груди). На таком дереве делают только один канал, на деревьях потолще — несколько. Брать сок с молодых березок нельзя. Отверстие устраивают обычно на расстоянии около 50 сантиметров от земли с южной стороны ствола. Топором счищают верхнюю кору, потом под уклоном делают маленькое отверстие глубиной 2-3 сантиметра. В него можно вставить соломинку или веточку, по которой сок будет стекать в тару.

Сезон сбора березового сока очень короткий. Совсем скоро появятся первые листочки и березы перестанут давать сок.