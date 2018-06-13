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Заграничные вкусняшки, которых уже нет
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Заграничные вкусняшки, которых уже нет 

Рамблер 1 час назад
В девяностых годах прошлого века в нашу страну хлынул поток импортных продуктов, в том числе сладостей. Заграничные вкусняшки моментально стали популярными, ими баловали себя даже взрослые. Но сегодня младшее поколение о них не знает, да и сами родители подзабыли о сладостях, о которых когда-то мечтали.
1. Wonerball от компании Nestle — шоколадные шары с игрушками внутри. Их производство прекратили в девяностых после того, как несколько детей подавились крошечными детальками.
2. Фруктовый напиток Frutopia от компании Coca-Cola. Сок всё ещё продаётся в Австралии, но производить его в США закончили в 2003 году.
3. Хрустящие сырные шарики Planters. Этот перекус, похожий на чипсы, не выпускают с 2006 года.
4. Crystal Pepsi производился в начале девяностых годов. Напиток позиционировался как здоровая замена обычной пепси-коле, так как не содержал кофеина, но покупателям не понравились из-за маловыразительного вкуса.
5. Melody Pops — свистящие чупа-чупсы. Эти леденцы, через которые можно свистеть, когда-то были желанным подарком, но они уже давно не производятся, хотя их можно купить в некоторых магазинах, торгующих редкими сладостями.
Женский форум
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