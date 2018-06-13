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Апельсиновый сок нужно хранить в морозилке по этой причине
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Апельсиновый сок нужно хранить в морозилке по этой причине 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
Эксперты в области здорового питания рассказали, почему апельсиновый сок нужно держать только в морозилке. Организм человека усваивает антиоксиданты из этого замороженного напитка гораздо лучше, чем из теплого. Для здоровья людей полезней, если апельсиновый сок будет вначале заморожен, а потом разморожен для употребления, чем если бы он вначале пастеризовался. Эксперименты показали, что в первом случае организм усваивает гораздо больше антиоксидантов, которые содержатся в апельсинах. Когда замороженный апельсиновый сок оттаивает, то эти здоровые элементы расщепляются на очень маленькие частицы, которым гораздо проще проникать в кишечник. Речь идёт о частицах под названием каротиноиды, конвертируемых в разновидность витамина А. МедикФорум напоминает, что учёные доказали способность каротиноидов сражаться с раком, подавлять воспалительные процессы, укреплять иммунную систему и защищать от болезней сердца. Исследователи из Университета Севильи в Испании изучали, как заморозка апельсинового сока или его пастеризация (стерилизация с помощью нагревания) влияют на содержание антиоксидантов. Они пришли к выводу о том, что заморозка, которая производится в пищевой индустрии для хранения сока, улучшает его пользу для здоровья. Речь шла о биодоступности антиоксидантов, то есть их поглощении организмом за счет крови и кишечника. Именно во время заморозки каротиноиды становились гораздо более доступными. Хотя после разморозки количество каротиноидов в апельсиновом соке сокращалось, даже того, что оставалось, было достаточным для более лёгкой усваиваемости организмом. А значит, общий эффект был позитивным. Следовательно, заморозка апельсинового сока является более полезной для здоровья стратегией его консервации, чем пастеризация. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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