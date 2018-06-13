На Театральной площади Саратова торгуют ягодами и ранними овощами

Сегодня, 13 июня, на Театральной площади Саратова начала работать местная ярмарка по реализации ягодной продукции.

Как сообщили «Новостям Саратова» в администрации города, местные сельхозпроизводители привезли в областной центр свой ранний урожай. Богатый ассортимент предлагают жителям и саратовские садоводы-любители, а также дачники и граждане имеющие личные подсобные хозяйства.

Покупатели могут выбрать не только ранние ягоды и овощи с приусадебных участков — редис, лук, огурцы, тепличные помидоры, но и другие сельхозпродукты.

Ярмарка открыта с 8 до 20.00. Театральная площадь будет торговой вплоть до 20 июня.