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На Театральной площади Саратова торгуют ягодами и ранними овощами
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На Театральной площади Саратова торгуют ягодами и ранними овощами 

Новости Саратова 43 минуты назад
Сегодня, 13 июня, на Театральной площади Саратова начала работать местная ярмарка по реализации ягодной продукции.
Как сообщили «Новостям Саратова» в администрации города, местные сельхозпроизводители привезли в областной центр свой ранний урожай. Богатый ассортимент предлагают жителям и саратовские садоводы-любители, а также дачники и граждане имеющие личные подсобные хозяйства.
Покупатели могут выбрать не только ранние ягоды и овощи с приусадебных участков — редис, лук, огурцы, тепличные помидоры, но и другие сельхозпродукты.
Ярмарка открыта с 8 до 20.00. Театральная площадь будет торговой вплоть до 20 июня.
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