5 российских марок эко-косметики, о которых вы, возможно, не знали

Мы собрали новые и старые эко-марки отечественного производства, на которые можно обратить внимание.

Berezka Lab В основе философии премиального бренда эко-косметики лежит холистический подход к красоте. Последний включает в себя осознание того, что восстановление и поддержание красоты идет изнутри, через целостное воздействие на весь организм. Потому органические эфирные масла в составе продукции не только глубоко проникают в кожу, что способствует большей эффективности, но и обладают ароматерапевтическим действием, улучшают самочувствие и настроение. В линейке Berezka Lab есть все, что нужно для ухода: сыворотки для лица, рук и волос, масла для тела и умывания, зеленая маска из французской глины, муслиновая салфетка и бальзам для губ.

@berezka_lab Wonder Me Wonder Me выпускает, пожалуй, самые ароматные средства для тела и лица. Их продукты как минимум на 95% состоят из натуральных компонентов и пахнут очень ярко и насыщенно. В постоянной линейке бренда есть шампуни, гели для душа, скрабы для тела и губ, масла для лица и волос, маски для лица, бальзам для губ и цветочная вода. Упаковки продуктов сделаны из темного биофотанического стекла, которое не пропускает свет и помогает сохранить максимальное количество полезных свойств.

@wonderme.me mi&ko История бренда mi&ko началась с производства экологичных средств для дома, а со временем ассортимент расширился до полноценной линейки ухода. Сейчас здесь можно найти буквально всё — от шампуней до сыворотки для лица на основе натуральных эфирных масел. Все косметические средства хранятся в баночках и бутылочках из темного медицинского стекла, которое сохраняет свойства косметики на протяжении всего срока годности. Это также дает марке возможность собирать стекло у клиентов, чтобы повторно его использовать, сохраняя ресурсы планеты.

@miko_org Green Mama

Одна из первых эко-марок на российском рынке специализируется на уходе за кожей и волосами. В одну из самых популярных серий «Формула прованса», которая даже удостоилась международного сертификата ECOСERT входят шапмуни и бальзамы для волос, тоники и мусс для лица без химических примесей и синтетических отдушек.

@green_mama

2211 Cosmetics

Молодая марка косметики создает продукты без парабенов, силиконов и ароматизаторов. Внушительный ассортимент делится на уход для лица и волос: в первой категории есть увлажняющие кремы и муссы, детокс-сыворотка и бальзам для губ, во второй — маска, крем-шампунь и масло. Тюбики большинства кремов созданы из перерабатываемого аллюминия.

@2211cosmetics