Тарт из свежей малины с лавандой и белым шоколадом

Тарт (фр. tarte) — это французский открытый пирог из особого песочного теста. Сегодня у нас — «Тарт из свежей малины с лавандой и белым шоколадом». Этот тарт из миндального теста с начинкой из свежей ароматной малины, лаванды и ганешем из белого шоколада с нотками ванили точно поднимет вам настроение, и эту встречу вы точно не забудете никогда:)

Это очень вкусный летний тарт, который начинает «тревожить» вас с момента изготовления: ах, какие фактуры откроются перед вами, а уж какие ароматы стоят в доме, когда его печёшь, это что-то…:) Он получается очень-очень нежный, с прекрасной хрустящей корочкой и миндальными нотками, в меру сладкий с головокружительным малиновым ароматом и приятной кислинкой — этот тарт пленит вас с первого укуса… Надкусываешь слегка хрустящее тесто и сразу же ощущаешь гладкую, мягкую, буквально тающую во рту начинку с прекрасным ароматом малиновых ягод с характерной для них кислинкой, которая отлично оттеняется кремом с лавандовыми и ванильными нотками. В такой момент очень сложно остановиться на одной порции, но разве кто-то сможет нас в этом обвинить. Да и зачем останавливаться, жизнь должна состоять вот из таких приятных и вкусных «мелочей»! Подавать его лучше всего, припудрив слегка ароматным какао, и со свежесвареным кофе:) Он очень простой в изготовлении. Итак, начинаем творить волшебство:)

Что нужно

Ингредиенты:

Здесь рассчитано на форму 32 диаметром или прямоугольную форму 30 на 20. Тесто:

мука пшеничная — 280-300 г;

мука миндальная — 100 г;

масло сливочное — 200 г;

сахар — 40 г (2 ст. ложки);

соль — 8 г;

яйцо — 2 шт. (одно целое +желток).

Начинка:

сливки 33% и выше — 400 мл;

белый шоколад — 380 г;

яйцо — 3 шт. (два целых+желток);

масло сливочное —30 г;

малина свежая — 150-200 г;

лаванда (сухие соцветия) — 1/2 ч. ложки;

ванильный сахар — 1 пакетик (у меня с натуральной ванилью).

Приготовление

Начинаем готовить. Возьмите миску и тёрку, натрите в миску сливочное масло, если используете блендер, то в блендер масло просто порежьте и далее по программе, я люблю делать руками… Итак, на крупной терке натрите масло в миску, туда же просейте муку, разотрите всё до состояния мелкой крошки.

Натрите масло и добавить муку

Затем добавьте туда сахар, соль и миндальную муку и еще раз всё хорошо разотрите. Добавьте яйца и хорошо перемешайте тесто (всё нужно делать достаточно быстро, чтобы тесто было не растаявшим), затем собираем тесто в шар, заворачиваем в плёнку и кладем в холодильник на 5-10 минут.

Завернуть тесто в плёнку и в холодильник на 5-10 минут

Затем берём нашу форму для запекания и тесто из холодильника и быстро распределяем тесто по форме, повторяя все ее контуры, накрываем плёнкой и убираем в холодильник на 30-40 минут!

Распределить тесто по форме и в холодильник

Включаем духовку на 170ºC, пусть греется, а сами займёмся начинкой. Шоколад измельчить (помельче) и положить в миску для смешивания, туда же высыпать сахар ванильный (у меня был с натуральной ванилью).

Сливки ставим на плиту

Сливки влить в кастрюльку, поставить на огонь и довести до кипения. Горячие сливки выливаем в миску с шоколадом.

Вливаем горячие сливки в шоколад

Ложечкой аккуратно смешиваем сливки и шоколад. Масса должна стать абсолютно однородной, гладкой и блестящей, без каких-либо комочков, это займет не более 3 минут. Затем нужно сразу же добавить сливочное масло и снова хорошо размешать. Как только масса остынет примерно до комнатной температуры, добавьте лаванду и яйца.

Добавьте лаванду и яйца

Взбивать блендером, пока крем не станет однородным. Если блендера нет, можно легко взбить вилкой, тогда яйца нужно добавлять по одному, каждый раз хорошо взбивая. Наша начинка готова, на кулинарном языке она называется — «ганаш». Так вот наш ганаш готов, уберите его в сторону, пусть насыщается ароматами (можно, конечно же, потихоньку его попробовать, вас всё равно никто не видит, ну хотя бы пару ложечек… мммм, чувствуете, какая вкуснятина вас ждёт:)). Итак, начинаем готовить «корж». Достаём форму с миндальным тестом из холодильника, протыкаем дно вилочкой по всей поверхности и застилаем его пекарской бумагой либо термоустойчивой пленкой (я использовал в этот раз рукав для запекания, бумаги не было под рукой) и засыпаем всё горохом или любой крупой и в духовку.

Засыпать горох и в духовку

Выпекать «корж» нужно при 170ºC около 10-15 минут с наполнителем и 5-8 минут без него.

Даём остыть и выкладываем малину

Затем даём тарту остыть до комнатной температуры (у меня ушло на это минут 15) и выкладываем на «дно» плотный слой свежей малины (я просто аккуратно высыпал всё и разровнял, лишние съел:))

Выливаем крем и в духовку

Выливаем аккуратно наш замечательный крем из белого шоколада в форму с малиной (я делал это половником, чтобы ягодки не «разбежались») и ставим всю эту красоту в духовку на 30-40 минут при температуре 170ºС. Как будет подходить время, посмотрите на него, он должен схватиться, но серединка может подрагивать (даже после духовки до остывания, будет подрагивать, если слегка стукнуть форму). Ориентируйтесь на цвет теста, готовое оно должно быть «золотым»…:) Ну и аромат, конечно же:) Внимание: тарт обязательно нужно будет остудить и убрать в холодильник хотя бы на 3-4 часа! Я обычно его ставлю на ночь, он стоит ваших ожиданий, поверьте!:) С утра сварите ваш любимый кофе, достаньте чудесный тарт. Положите на тарелочку вкусный кусочек, сверху набросайте немного свежей малины и припудрите всё какао…

Bon Appetit:)!

Очень простой, но невозможно вкусный тарт, который обязательно подарит вам хорошее настроение и новый взгляд на утро! Bon Appetit:)!