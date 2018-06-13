Прощайте вздутые вены: что делать, чтобы навсегда забыть про варикоз

Специалисты заявляют о том, что женщины больше чем мужчины подвержены такой проблеме, как варикоз на ногах. Под этой патологией принято понимать расширение поверхностных вен. Когда возникает такой патологический процесс, то ухудшается работа клапанов. Вследствие этого заметно хуже происходит кровоток в организме человека. Что же делать, чтобы избежать варикоза ног? МедикФорум собрал советы по избежанию этой проблемы.

Что происходит во время варикоза?

Что такое варикоз ног? Давайте разберемся! Отток крови от ног происходит не только по поверхностным венам. В этом процессе задействуются и глубокие. Они взаимосвязаны между собой и составляют единое целое. У каждой вены имеются свои клапана. В ситуации, когда глубокие вены просто не в состоянии справиться с выпавшей на них нагрузкой, тогда серьезно поработать приходится поверхностным. В условиях, когда в них попадает большее количество крови, с такой нагрузкой справляться им довольно тяжело. Именно когда они перегружены и можно видеть, что на ногах у женщины вены легко просматриваются сквозь кожу. Конечно же, каждому понятно, что просто так такое неприятное состояние не возникает. Его появлению способствуют определенные причины. Давайте сначала разберемся с причинами, которые вызывают варикоз?

Чаще всего варикоз появляются по причине того, что человек обычно предпочитает сидеть в кресле перед компьютером или на диване перед телевизором. Лень, которая его обуяла, в конечном итоге и приводит к ситуации, когда у человека начинает развиваться варикоз. Также многие женщины сталкиваются с этой проблемой по причине увеличения разнообразными диетами, которые не предполагают употребление клетчатки в достаточном количестве. Еще один фактор, который может привести к варикозу — наследственность. Нередко сами женщины провоцируют появление у себя такой проблемы. Всё дело в том, что если носить обтягивающие брюки или же предпочитать обычным туфлям красивую обувь на высоких каблуках, то это тоже может сказаться на венах и привести к варикозу. Многие имеют привычку сидеть нога на ногу. Когда одна конечность закидывается за другую, то это приводит к тому, что кровоток в ногах останавливается. Столкнуться с варикозом можно и в случае, когда человек много занимается спортом и перегружает себя. Варикоз может возникнуть еще и в том случае, когда женщина принимает разнообразные гормональные препараты. Прием контрацептивов, а также применение в целях борьбы с простудой специальных медикаментов также может способствовать появлению этого непростого заболевания.

Как избежать варикоза?

Однако в силах каждой женщины избежать этой проблемы. Для этого существуют определенные меры, которые позволяют обеспечить качественную профилактику варикоза. Одним из важных элементов профилактики является питание. Именно оно определяет, в каком состоянии будет находиться организм человека. Для того чтобы облегчить работу своим венам, сначала необходимо подумать об исключении из рациона наиболее вредных для кровеносной системы человека продуктов. В данном случае речь идёт про хлебобулочные изделия. Не менее опасными являются сладкие продукты, а также продукты и блюда, которые в своем составе содержат большое количество жира. Их употребление на регулярной основе приводит к росту массы тела и нагрузка на кровеносную систему в ногах заметно возрастает. Также стоит исключить из своего рациона холодец и маринады, а также сильно наваристые первые блюда. Их употребление приводит к тому, что стенки сосудов начинают расширяться. Еще одна проблема, когда из клеток сосудистой системы довольно быстро уходит вода. Это происходит если женщина регулярно употребляют кофе, а также не против по нескольку раз в неделю побаловать себя рюмкой алкоголя — оба напитка плохо сказываются на венах. Чтобы с венами не было никаких проблем и сосудистая система работала исправно, необходимо еще отказаться и от курения. Чтобы варикоз никогда вас не беспокоил, нужно пересмотреть свой рацион и наполнить его не вредными, а полезными продуктами, которые богаты клетчаткой, например, для этого подходят каши и отруби. Еще клетчатка присутствует в кожуре фруктов и в овощах. Клетчатка выступает в качестве очистителя нашего кишечника.

Для кровеносной системы большое значение имеет также медь. Для того чтобы получить его, необходимо регулярно употреблять бараньи почки. Если достать этот продукт для вас довольно проблематично, то следует включать в рацион морепродукты, а также лакомиться говяжьей печенью. Можно употреблять медь в составе витаминных комплексов. Витамин Е также полезен для профилактики варикоза. Он не только обеспечивает омоложение организма, но и улучшают состояние кожи. Обнаружить его можно в яичном желтке. Также это полезное вещество содержится в масле, присутствует бобовых, а еще содержится в пшенице. В достаточном количестве оно присутствует в печени и зеленом луке. Не менее полезны для человека витамины С и Р, их можно найти в перце. Также они содержатся в капусте и присутствуют в достаточном количестве в черной смородине. Еще они есть в шиповнике и помидорах. Особенно богата на них облепиха. Регулярно употребляя грецкие орехи, вы также будете получать достаточную дозу этих важных витаминов.

Главное достоинство этих полезных веществ состоит в том, что они обеспечивают выработку эластина. Это вещество необходимо для упругости венозных стенок. Кроме того, в своём составе они содержат животные масла. Если вы уже страдаете от варикоза, то лучше всего отказаться от употребления масла животного происхождения и заменить его на растительные аналоги. Для профилактики, а также для того чтобы на начальной стадии недуга предотвратить дальнейшее развитие, можно использовать компрессионное белье. Многие специалисты советуют своим больным носить специальные изделия. В частности, они рекомендуют надевать антиварикозные колготки, носить регулярно специальные чулки. Их ношение на регулярной основе обеспечивает эффективную профилактику болезни, а также позволяет предотвратить такое неприятное состояние, как вздутие вен. Ранее эксперты назвали шесть правил защиты от летнего варикоза.